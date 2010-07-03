Зеленский устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский в рабочей поездке по стране устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, передает ТАСС. Журналисты пожаловались украинскому лидеру на криминалитет и коррупцию в регионе и попросили его помочь разобраться, на что потрачены средства, выделенные на ремонт аэропорта в Николаеве.

Зеленский признал, что с ремонтом аэропорта, действительно, сложилась "странная ситуация". "Вы делаете такое выражение лица, вроде как вы ни при чем и в первый раз пришли", – обратился он к и. о. главы областной администрации Вячеславу Боню. "Почему вы к людям относитесь, как к скотам? Все говорят, что Николаев является бандитским городом", – отчитал чиновника президент.

В ответ Бонь заявил, что готов написать заявление по собственному желанию. "Да, пишите! Договорились", – отреагировал Зеленский. Тогда в конфликт вмешался директор аэропорта Федор Барна. "Вы хотите нам помочь или построить тут всех?" – спросил он у Зеленского. Этот вопрос возмутил президента Украины, и он посоветовал присутствующим "дальше самим разбираться".

Ранее сообщалось, что кортеж Зеленского протаранил автобус с детьми, которые возвращались с курортов. ДТП произошло в Запорожской области. По данным СМИ, причиной аварии стал обгон колонны автобусов легковыми автомобилями. Самого Зеленского в кортеже не было.