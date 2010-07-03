В офисе Зеленского проходят обыски

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Сотрудники Государственного бюро расследований Украины пришли с обысками в офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило местное издание "Главком" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Это касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства экс-главы Украины Петра Порошенко", – отмечается в статье.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов интересуются тем, как вели протоколы заседаний. Кроме того, ведутся допросы людей, обеспечивавших секретность в офисе.

Как сообщает источник, секретные сведения в офисе президента Порошенко собирали "в интересах России". Собеседник издания не уточнил, как такое возможно. Предполагается, что отдельные лица могли сотрудничать со спецслужбами России.

Ранее Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор. Президенты РФ и Украины договорились продолжать контактировать в "нормандском формате".