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00:28

Зеленский приказал жестче реагировать на провокации в Донбассе

политика

00:28

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Фото: Zuma\TASS

Владимир Зеленский отдал приказ начальнику вооруженных сил Украины усилить активность в Донбассе. Подобное решение связано с обстрелом и гибелью украинского военнослужащего в селе Гранитное Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Глава государства поручил начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку – максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что обстрел в селе Гранитное является очередной попыткой сорвать минский процесс.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести встречу в Минске. По задумке украинского президента, в ней должны принять участие лидеры России, Украины, США, Великобритании, Германии и Франции. Лавров заявил, что серьезные предложения делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook.

Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну выразил мнение, что сближение Украины и России неизбежно.

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