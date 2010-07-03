Путин назвал неизбежным сближение России и Украины

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Владимир Путин заявил, что сближение России с Украиной неизбежно. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", – заявил Путин в интервью для нового фильма режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine).

Ранее украинский телеканал NewsOne отменил телемост Киев – Москва из-за угроз в адрес своих сотрудников. Двухчасовой телемост планировали студии телеканалов "Россия-1" и украинского NewsOne. Граждане двух стран должны были пообщаться друг с другом 12 июля.

Владимир Путин говорил, что диалог Москвы и Киева возможен, если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания. Речь шла об "установлении прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телемост между Россией и Украиной был хорошей инициативой. Песков добавил, что Украина, очевидно, была пока не готова к такому виду диалога с Россией.

В июне Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной. Глава государства надеется, что новое украинское руководство сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем.

