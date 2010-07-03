Телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз

Фото: телеграм-канал "Выпускайте Кракена!"

Украинский телеканал NewsOne отменил телемост Киев – Москва из-за угроз в адрес его сотрудников, говорится на сайте.

"Из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей NewsOne сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить", – отметили на телеканале.

Там подчеркнули, что главной ценностью считают человеческую жизнь. "Поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ", – заключили в NewsOne.

"Интерфакс" передает, что ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста.

Студии телеканалов "Россия-1" и украинского NewsOne планировали двухчасовой телемост. В его рамках россияне и украинцы должны были пообщаться друг с другом 12 июля.

Глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко инициативу раскритиковала. Она призвала вынести этот вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Владимир Путин ранее сказал, что диалог Москвы и Киева будет возможен, когда глава Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания. По его словам, речь идет об "установлении прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе".