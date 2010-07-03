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08:45

На Украине заявили о подготовке встречи Зеленского с Путиным

политика за рубежом

08:45

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Фото: ТАСС/ZUMA/Sergei Chuzavkov

Команда украинского лидера Владимира Зеленского работает над подготовкой встречи с Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".

По словам украинского парламентария, для Зеленского главным тезисом встречи будет заявление о принадлежности Крыма и Донбасса. "По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами", – рассказал Поплавский. Он пояснил, что "просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы". После этого "два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения", добавил депутат Рады.

Как подчеркнул Поплавский, президент Украины понимает свою историческую миссию по прекращению конфликта в Донбассе. "Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации", – отметил представитель Рады. "Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем", – заверил парламентарий.

Ранее бывший украинский лидер Петр Порошенко не исключил, что нынешнее руководство страны может признать Крымский полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе. Экс-президент заверил, что не стремится давать советы Зеленскому, но тому следует учитывать "зашкаливающие риски и угрозы" со стороны Москвы.

При этом сам Зеленский утверждал, что на первой встрече с Путиным он назовет Крым и Донбасс украинскими территориями.

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