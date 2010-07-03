В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным

В Кремле считают, что Владимир Путин найдет правильные слова для беседы с Владимиром Зеленским, если встреча глав государств состоится.

"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если общение с Зеленским когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он (президент РФ. – Прим. ред.) тоже начнет общение с правильных фраз", – цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Так Песков прокомментировал интервью Зеленского, которое тот дал немецкой газете Bild. Украинский президент сообщил, что на своей первой встрече с российским коллегой сказал бы, что Крым и Донбасс – часть Украины.

"Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса – они являются непосредственными собеседниками. Ну а по Крыму особо уже и говорить нечего", – резюмировал официальный представитель Кремля.

После выборов Зеленский заявил, что готов к переговорам с российскими властями и намерен обсуждать "новые условия существования Украины и России". При этом он отметил, что настоящая нормализация двусторонних отношений возможна только после "полной деоккупации" Донбасса и Крыма.

Между Путиным и Зеленским развернулась заочная дискуссия по вопросу предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

24 апреля Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Зеленский 27 апреля заявил в связи с этим, что украинцы свободные люди и "знают цену российскому паспорту".

