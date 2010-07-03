В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в упрощенном порядке открылся в городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме. Об этом рассказал представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

"Центр открылся сегодня в тестовом режиме. Происходит апробация технологии, принимаем первые документы от представителей республики", – сказал он, передает РИА Новости.

В центре будут принимать заявления от представителей ЛНР. Также в ближайшее время откроют второй центр – для жителей ДНР. Принимать заявления о российском гражданстве будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР. Рассматривать заявления будут в Ростовской области.

Там же будут и выдавать документы. Рассмотрение заявлений будет занимать до трех месяцев. Обратиться за паспортом гражданина РФ можно будет, сохраняя при этом гражданство Украины.

Указ об упрощенном порядке получения гражданства России для жителей востока Украины был подписан 24 апреля. Владимир Путин заявил, что в будущем для всех украинцев может быть упрощен порядок получения гражданства РФ.