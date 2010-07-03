Шредер признал законным присоединение Крыма к России

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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к РФ законно. По его словам, присоединение полуострова соответствовало воле местного населения, а принимать это за "агрессию" со стороны Москвы неправильно, пишет Bild.

"В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", – отметил Шредер.

Также бывший канцлер Германии призвал Киев прекратить боевые действия в Донбассе.

По его словам, "Крым – это давняя русская территория". Он напомнил, что, когда Никита Хрущев передал полуостров Украинской ССР, это было связано с особенностями советского подхода к управлению страной.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.

Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.