Тимошенко высказалась против референдума о переговорах с Россией

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украине нужно усиление санкций против России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений, передает "Комсомольская правда".
По ее словам, "референдум – прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне". Тимошенко заявила, что на референдуме "нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации".
"Референдум недопустим!" – резюмировала она свое мнение в программе "Право на власть" на телеканале "1+1". При этом политик добавила, что Украине нужна сильная армия и ужесточение санкций против РФ.
Ранее стало известно, что избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
По словам главы администрации президента Андрея Богдана, такой сценарий рассматривается для того, чтобы решение принял народ, а не депутаты и президент.
Для этого Украине необходимо принять законодательную базу. Вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует РФ.
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