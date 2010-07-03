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03:26

Тимошенко высказалась против референдума о переговорах с Россией

политика за рубежом

03:26

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Фото: EPA/TASS/Sergey Dolzhenko

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украине нужно усиление санкций против России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений, передает "Комсомольская правда".

По ее словам, "референдум – прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне". Тимошенко заявила, что на референдуме "нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации".

"Референдум недопустим!" – резюмировала она свое мнение в программе "Право на власть" на телеканале "1+1". При этом политик добавила, что Украине нужна сильная армия и ужесточение санкций против РФ.

Ранее стало известно, что избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

По словам главы администрации президента Андрея Богдана, такой сценарий рассматривается для того, чтобы решение принял народ, а не депутаты и президент.

Для этого Украине необходимо принять законодательную базу. Вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует РФ.

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