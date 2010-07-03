НАТО потребовало у России покинуть Крым

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Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) Стюарт Пич потребовал у России вывести войска из Крыма.

По его словам, которые приводятся на сайте организации, "альянс не согласен с незаконной аннексией полуострова".

Кроме того, Пич призвал Россию освободить украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.

В марте МИД РФ выступил с призывом к Евросоюзу и НАТО не заниматься политиканством и признать выбор жителей Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.

Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм, и вопрос о статусе полуострова закрыт.