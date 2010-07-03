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12:45

Зеленский завил о планах вернуть Крым

политика за рубежом

12:45

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Фото: ТАСС/AP/Vadim Ghirda

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в обращении в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что вернет Крым.

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть, каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе", – написал Зеленский в Facebook.

Он напомнил, что "рассвет приходит даже после самой темной ночи".

Ранее советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "войну с РФ". При этом он указал, что сроки вступления в Североатлантический Альянс не обсуждались. Также он сообщил, что политика Зеленского будет направлена на борьбу с коррупцией, создание системы территориальной обороны и профессионализацию армии.

30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем выборов. Во втором туре за него отдали голоса 73,22% избирателей, действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 24,45%.

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политика за рубежом

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