В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет пользоваться своей семейной квартирой в Ливадии, только если признает полуостров частью РФ. Такое заявление сделал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Как сообщили в штабе Зеленского, супруга нового украинского лидера Елена приобрела квартиру в поселке Ливадия на южном берегу Крыма в апреле 2013 года, то есть до возвращения полуострова в состав России. Все обязательные налоги и сборы был выплачены, а сама недвижимость официально задекларирована Зеленским, пояснили в пресс-службе штаба. Там также уточнили, что Зеленские собираются пользоваться квартирой "после обязательного возвращения Крыма в Украину".
"Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется подвисшей в воздухе", − заявил Ефим Фикс РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента посоветовал новому президенту Украины раскрыть глаза на очевидный факт, что Крым – неотъемлемая часть России.
"Пусть Зеленский приезжает в российский Крым и пользуется квартирой, отдыхает в Ливадии, насладится нашей крымской природой", − подчеркнул собеседник агентства. "Крым российский, и мы приглашаем всех, кто желает посетить наш полуостров", − добавил вице-спикер.
Ранее в Раду внесли законопроект с датой инаугурации Владимира Зеленского. Церемонию предлагают провести 19 мая.
В конце апреля ЦИК Украины огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победителем стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,22% избирателей. Его соперник Петр Порошенко получил 24,45% голосов.
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