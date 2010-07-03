МИД Украины поразила "смена тона" РФ по делу о моряках

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Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала о "изменении тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.

В частности, в ходе прошедшего обмена мнениями Зеркаль "поразил кардинальный переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку".

При этом в чем именно до этого проявлялось "хамство" российской стороны, она не уточнила. При этом Зеркаль отметила, что "смена тона" никак не повлияла на позицию Киева.

В то же время замминистра высказала предположение в Facebook, что замеченные ею изменения могут оказаться частью "российской тактики".

25 ноября российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые без уведомления пересекли границу России.

Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине.