В Крыму отреагировали на призыв НАТО к России покинуть полуостров

Призыв НАТО к России покинуть Крымский полуостров прокомментировал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.
Он напомнил, что представители Североатлантического альянса и ранее неоднократно делали "пустые заявления относительно принадлежности Крыма и того, что Россия должна делать на полуострове". "Подобные структуры пять лет говорят об одном и том же, но это, безусловно, ни на что не влияет", – подчеркнул депутат в беседе с RT.
По словам Ганжары, НАТО до сих пор не может смириться с тем, что планы альянса по размещению в Крыму своих военных так и не сбылись. При этом представитель Госсовета Крыма отметил, что в последнее время в акватории Черного моря наблюдается "активность сил НАТО", в частности, участились разведывательные полеты над полуостровом. "Интерес к Республике Крым, к сожалению, нездоровый. Но те меры, которые сегодня приняты, позволяют, я думаю, остудить даже самые горячие головы в НАТО", – подчеркнул Ганжара.
Ранее глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не признает российскую принадлежность Крыма. Он потребовал у России покинуть полуостров и освободить украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума. За воссоединение с Россией высказалось большинство жителей полуострова.
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