В Совфеде отреагировали на заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

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Североатлантический альянс, заявляя о намерении обеспечить проход кораблей Украины через Керченский пролив, нагнетает внешнеполитическую повестку в Черноморском регионе, отметила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT.

Она напомнила, что порядок прохода и нахождения судов в Черном и Азовском морях определяет конвенция Монтре, поэтому любые дополнительные меры будут носить декларативный характер.

"Мы сегодня должны рассматривать это как дестабилизирующий фактор, как нагнетание внешнеполитической повестки в данном регионе, которое не способствует стабильности и развитию черноморского бассейна в целом", – подчеркнула сенатор.

Ковитиди добавила, что никаких препятствий для прохода и нахождения украинских судов в Черном море не существует.

Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс примет "пакет мер" для обеспечения безопасности прохода судов Украины через Керченский пролив. Он подразумевает более интенсивную разведку с воздуха и увеличение проходов кораблей НАТО через пролив.

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины при попытке пересечь Керченский пролив. В погрануправлении ФСБ заявили, что украинские корабли нарушили конвенции ООН по морскому праву и без уведомления пересекли границу России. Под стражу взяли 24 моряка, возбуждено уголовное дело.

