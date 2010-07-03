В Госдуме прокомментировали заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

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В Госдуме оценили заявление постпреда США при НАТО о том, что Североатлантический альянс хочет обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив. Об этом сообщает RT.

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек отметил, что корабли смогут пройти через пролив только по российским правилам и никак по другому. "Пусть НАТО хоть пол своего флота в Черное море запустит", – сказал он.

Ранее данное заявление прокомментировал адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко. По его мнению, к этому не следует относиться как к официальному заявлению НАТО. Юрист напомнил, что это территория Российской Федерации, поэтому любые вопросы могут решаться только через обсуждения со страной.

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что на совещании главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят пакет мер в связи с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе. Она пояснила, что речь идет об укреплении разведки и отправке большего числа кораблей НАТО в Черное море. По утверждению Хатчисон, на этом этапе требуется, чтобы страны черноморского региона "были свободны от российского вмешательства".

Она добавила, что США и НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море. Постпред отметила недопустимость того, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России. Несколько часов они опасно маневрировали в Керченском проливе и игнорировали требования российских властей.