Юрист прокомментировал заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

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Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал слова постпреда США при НАТО о том, что Североатлантический альянс хочет обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

По его мнению, к этому не следует относиться как к официальному заявлению НАТО, передает RT. Юрист напомнил, что это территория Российской Федерации, поэтому любые вопросы могут решаться только через обсуждения со страной.

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что на совещании главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят пакет мер в связи с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе. Она пояснила, что речь идет об укреплении разведки и отправке большего числа кораблей НАТО в Черное море. По утверждению Хатчисон, на этом этапе требуется, чтобы страны черноморского региона "были свободны от российского вмешательства".

Она добавила, что США и НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море. Постпред отметила недопустимость того, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России. Несколько часов они опасно маневрировали в Керченском проливе и игнорировали требования российских властей.

Нарушителей задержали. Вскоре всех моряков арестовали в рамках дела о незаконном пересечении госграницы.

Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал происшествие провокацией. Он подчеркнул, что пограничники РФ защищали госграницу.