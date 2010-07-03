Порошенко не исключил отказ Киева от Крыма

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако, по словам Порошенко, в таком случае правительство перестанет быть властью. "Но сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно для людей, в первую очередь потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше", – заявил он.

При этом экс-президент добавил, что не стремится давать советы Владимиру Зеленскому, однако подчеркнул, что действующему главе Украины следует учитывать "зашкаливающие риски и угрозы", которые представляет российское государство.

Ранее Зеленский рассказал, что на своей первой встрече с Владимиром Путиным он назовет Крым и Донбасс украинскими территориями.

После выборов Зеленский заявил, что готов к переговорам с российскими властями и намерен обсуждать "новые условия существования Украины и России". При этом он отметил, что настоящая нормализация двусторонних отношений возможна только после "полной деоккупации" Донбасса и Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.

