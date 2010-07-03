Телемост проведут для граждан России и Украины

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Студии телеканалов "Россия-1" и украинского NewsOne организуют двухчасовой телемост. В рамках эфира граждане России и Украины смогут пообщаться друг с другом.

Телемост запланирован на 18:00 мск пятницы, 12 июля. Его длительность составит два часа. Мероприятие анонсировано в воскресенье в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1".

Глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко в Facebook раскритиковала идею и призвала вынести этот вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По ее мнению, проведение телемоста является частью политики по "оккупации украинского медиапространства".

Ранее Владимир Путин заявил, что диалог Москвы и Киева будет возможен, когда глава Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания.

По его словам, речь идет об "установлении прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе".