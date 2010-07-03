В Совфеде обозначили самую большую внешнеполитическую ошибку Украины

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал о самой большой ошибке во внешней политике Украины. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает издание RT.

"Украина все годы своей независимости допускала постоянные ошибки во внешней политике. Самая большая ошибка – отсутствие стремления нормальных отношений с Россией", – заявил Цеков.

Сенатор также отметил, что "любое участие подразумевает возможность высказать свою точку зрения".

"Это предложение – еще один показатель очень неправильной, недальновидной и примитивной внешней политики Украины", – подвел итог Цеков.

Напомним, что ранее украинские депутаты покинули зал заседаний ПАСЕ после того, как российская делегация была приглашена на июньскую сессию ассамблеи.