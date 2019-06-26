ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций. ПАСЕ приняла соответствующую резолюцию на заседании 26 июня.
По данным ТАСС, за принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, против высказались 62, еще 15 воздержались. Как пояснил глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений".
После подтверждения полномочий России в ПАСЕ делегация Украины покинула зал заседаний.
Ассамблея также отклонила поправку к проекту резолюции, в соответствии с которой предлагалось отказать в восстановлении полномочий российской делегации. Группа парламентариев, в том числе от Украины, предлагала изъять из резолюции фразу: "Ассамблея постановляет ратифицировать (подтверждает) полномочия делегации Российской Федерации".
За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран. Это Андорра, Азербайджан, Австрия, Кипр, Испания, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Турция. Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Латвия, Грузия, Литва и Украина.
Российская делегация впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Учрежденная в 1949 году Парламентская ассамблея Совета Европы (до 1974 года − Консультативная ассамблея) является старейшим международным парламентским институтом, одним из трех основных органов Совета Европы. Хотя ПАСЕ не принимает законы, ее участники обсуждают наиболее актуальные проблемы современного общества и международной политики. Ассамблея находится в постоянном диалоге с правительствами и парламентами стран-участниц, а также с различными международными и общественными организациями. Организация призвана содействовать сотрудничеству между всеми странами Европы в области права, демократического развития и культурного взаимодействия.
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