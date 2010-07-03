Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия. Об этом сообщается на сайте ассамблеи.
"Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены, – говорится в сообщении.
Ранее ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии. В то же время возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.
Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что теперь полномочия России должны подтвердить, но допустил, что во время процедуры попытаются ограничить права РФ.
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал это победой позиции РФ. Однако он добавил, что Россия выступала за отмену самого института санкций.
Делегацию РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за ситуации с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий, но тогда санкции только ужесточались. Россия отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.
В 2017-м стало известно о заморозке части выплат в бюджет ПАСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не намерена покидать Совет Европы и не отказывается от своих финансовых обязательств.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.