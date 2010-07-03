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Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия. Об этом сообщается на сайте ассамблеи.

"Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены, – говорится в сообщении.

Ранее ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии. В то же время возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.

Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что теперь полномочия России должны подтвердить, но допустил, что во время процедуры попытаются ограничить права РФ.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал это победой позиции РФ. Однако он добавил, что Россия выступала за отмену самого института санкций.

Делегацию РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за ситуации с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий, но тогда санкции только ужесточались. Россия отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.

В 2017-м стало известно о заморозке части выплат в бюджет ПАСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не намерена покидать Совет Европы и не отказывается от своих финансовых обязательств.

