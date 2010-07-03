Названы страны, поддержавшие возвращение России в ПАСЕ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Опубликована статистика голосования за резолюцию, которая позволит делегации РФ участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Информацию предоставил телеканал RT.

За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран. Это Андорра, Азербайджан, Австрия, Кипр, Испания, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Турция.

Еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов. Речь идет про Армению, Швейцарию, Хорватию, Молдавию, Италию, Бельгию, Чехию, Германию, Нидерланды, Португалию и Словакию.

Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Латвия, Грузия, Литва и Украина. Большинство депутатов в польской, шведской и британской делегациях также проголосовали против принятия документа.

Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения со своей позицией по данному вопросу не определились.

ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Согласно документу, права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию участвовать в июньской сессии. За резолюцию, которая была принята в ночь на вторник, высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались. Российская делегация уже прибыла в Страсбург.

Решение о возвращении России в ПАСЕ вызвало бурную реакцию Киева. Украинская делегация покинула зал заседаний, а также отозвала посла при Совете Европы для консультаций.

Россия впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал это победой позиции РФ. Однако он отметил, что Россия выступала за отмену самого института санкций.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за событий на Украине. В ответ Россия прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет ПАСЕ.