Матч чемпионата Италии по футболу между "Болоньей" и "Миланом" перенесен из-за наводнения

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Игра в рамках 9-го тура чемпионата Италии по футболу между "Болоньей" и "Миланом" была перенесена из-за наводнения. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата на своей странице в соцсети Х.

Матч должен был состояться 26 октября в Болонье. Однако в городе за последние несколько часов выпало около 175 миллиметров осадков, что привело к разливу рек и затоплению улиц. Неблагоприятные погодные условия привели уже к четвертому наводнению в Эмилии-Романье за последние 1,5 года.

Новая дата проведения игры пока не определена. "Милан" с 14 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице, а "Болонья" с 9 очками – на 12-м.

Ранее Федерация футбола Сирии и Российский футбольный союз (РФС) подписали контракт на проведение товарищеской игры сборных 19 ноября. По данным федераций, матч пройдет в Волгограде.

