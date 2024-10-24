24 октября, 12:04Спорт
Сборные Сирии и России проведут товарищеский матч 19 ноября
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Федерация футбола Сирии и Российский футбольный союз (РФС) подписали контракт на проведение товарищеской игры сборных 19 ноября. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе федерации.
По данным пресс-службы, матч пройдет в Волгограде.
Ранее Федерация футбола Таджикистана отказала РФС в проведении товарищеской игры в ноябре. Решение объяснили запланированными домашними матчами сборной Таджикистана.
До этого сборные по футболу Пакистана и Танзании отказались проводить товарищеский матч с Россией в октябре. В Пакистане отказ объяснили тем, что команда и судьи страны не успеют подготовиться, а в Танзании – запланированными играми в рамках Кубка Африки. Обе страны предложили провести состязание в ноябре.
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