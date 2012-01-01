Аршавин раскритиковал данные ВЦИОМ об интересе россиян к футболу

Массовый интерес к футболу в России скорее переживает кризис, сказано в результатах свежего исследования ВЦИОМ. По данным опроса, доля постоянных болельщиков сократилась аж в пять раз, а число равнодушных с 2005 года выросло почти вдвое. Однако эти данные опроверг Российский футбольный союз (РФС). На чьей стороне политики и эксперты, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Ничего не смотрим, никого не знаем?

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Доля постоянных футбольных болельщиков в России в 2024 году составила всего 4%, говорится в результатах опроса ВЦИОМ, опубликованного 30 сентября. При этом в 2005-м таковых было 19%.

По данным исследования, также сократилось количество периодических болельщиков – с 34% в 2005-м до 18% в 2024-м. В то же время доля равнодушных к футболу в этом году увеличилась до 77%, тогда как 19 лет назад таковых было всего 43%.

При этом россияне практически не знают никого, кто сейчас выходит на поле: только 17% респондентов смогли выбрать спортсмена, который интересен им с точки зрения профессиональных и человеческих качеств. В итоге более 1% популярности у аудитории набрали только восемь футболистов, среди которых лидером стал 36-летний нападающий Артем Дзюба, ныне выступающий за тольяттинский "Акрон".

Также в список вошли Игорь Акинфеев (3%), Андрей Аршавин и Александр Головин (оба – по 2%), Лев Яшин, Алексей и Антон Миранчуки и Матвей Сафонов (последние – по 1%). При этом Аршавин закончил карьеру в 2018 году, а Яшин скончался в 1990-м. Всего в рамках исследования ВЦИОМ опросил 1 600 человек от 18 лет в формате телефонного интервью по случайной выборке.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

С данными опроса ВЦИОМ категорически не согласились в РФС.





из сообщений службы коммуникаций РФС Согласно отчету исследовательской компании Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей нашей страны, что на 4% выше, чем в 2022 году. Интерес аудитории к футболу также подтверждают рейтинги трансляций матчей сборной, Российской Премьер-лиги и Кубка России.

Также в РФС со ссылкой на свои данные подчеркнули, что развитие этого вида спорта в России положительно оценивают более 60% респондентов. Таким образом, проекты детско-юношеского футбола в стране граждане оценили по достоинству, сообщили в службе коммуникаций организации.

"РФС продолжит вести работу над увеличением количества занимающихся, чтобы футбол продолжал оставаться самым массовым видом спорта, а также вместе с клубами и профессиональными лигами работать над ростом числа болельщиков", – говорится в сообщении.

"В России футбола просто нет"

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Андрей Аршавин, который попал в число любимых россиянами футболистов, в беседе с "РИА Новости" удивился результатам опроса ВЦИОМ.





Андрей Аршавин экс-футболист сборной России по футболу То, что вижу лично я, точно говорит о том, что равнодушия к футболу у наших болельщиков нет. У нас интересный чемпионат с борьбой до последнего тура. Значительно вырос интерес к Кубку России. Разве 20–30 тысяч болельщиков на трибунах – это равнодушие?

В беседе с "Матч ТВ" Аршавин уточнил, что не согласен и с тем, что в России сейчас нет узнаваемых игроков.

"Несмотря на все баны и запреты, Сафонов играет в ПСЖ, Миранчук в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы и забивает в MLS (высшая футбольная лига США. – Прим. ред.), Головин – настоящая звезда во Франции", – перечислил бывший футболист сборной России.

Отверг данные ВЦИОМ и депутат Госдумы Дмитрий Свищев. В интервью "Спорт-Экспрессу" он пояснил, что футбол в России прогрессирует за счет работы ответственных за это федераций, клубов и школ, а также благодаря строительству спортивных объектов.

Однако с коллегой не согласилась парламентарий Светлана Журова. В беседе с "РБ Спорт" она предположила, что интерес к футболу упал из-за отстранения РФ от международных турниров.





Светлана Журова депутат Госдумы Россияне не хотят смотреть европейский футбол из патриотических чувств. Если раньше люди смотрели турниры УЕФА, даже если там российские команды не играли, то сейчас они не видят в этом смысла.

"А вы вспомните, сколько людей любили и поддерживали футбол в 2018 году, когда у нас был чемпионат мира. Если мы через какое-то количество лет проведем такой же турнир, интерес к футболу снова возрастет", – сказала Журова.

Высказалась и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая давно и последовательно критикует российский футбол. В беседе с Metaratings.ru она призналась, что принадлежит к той части страны, которая равнодушна к этой игре.

"В России футбола просто нет", – констатировала Тарасова.



Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В то же время двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с изданием "ВсеПроСпорт" посчитал одной из причин падения интереса к матчам внедрение так называемого паспорта болельщика – Fan ID.

"А если говорить в целом об интересе к футболу, он у нас сейчас не на подъеме. Да и играют в основном футболисты с чужими паспортами, легионеры", – поделился мнением спортсмен.

Но президент новичка РПЛ махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил Metaratings.ru, что Fan ID мог мешать посещаемости только на начальном этапе его внедрения.

"Сейчас, несмотря на Fan ID, у нас число зрителей на трибунах растет — в Воронеже, Самаре, Краснодаре, Махачкале, в Питере сколько ходит народу. Этим цифрам (данным ВЦИОМ. – Прим. ред.) я не доверяю. Это у кого спрашивали и кто? От того, кто и как проводил этот опрос, зависит очень многое", – подчеркнул Гаджиев.

К слову, Светлана Журова тоже добавила, что фанаты, которые "любят футбол, потом ненавидят, потом опять любят, остались на прежнем уровне".

"И ничего это не изменит, даже Fan ID", – подчеркнула она.

А вот депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре со "Спорт-Экспрессом" обозначила проблему еще шире: по ее словам, интерес "снизился везде", потому что российские спортсмены практически не выступают на международной арене, а трансляции многих крупных турниров исчезли с экранов. При этом комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с изданием просто назвал Россию "неспортивной страной".

"У нас спортсменом года был в прошлом году Роман Костомаров. Рома сам обалдел от этого. То есть какие еще могут быть вопросы? В любой другой номинации: "мужество года", "преодоление года", но не "спортсмен года", – заявил Губерниев.





Дмитрий Губерниев комментатор и телеведущий Получается, что мы применяем усилия, но людей, равнодушных к спорту, становится все больше. А футбол – это спорт номер 1. Так что нам еще очень много предстоит сделать. Тот, кто будет со мной спорить, либо не понимает, либо врет!

Однако Губерниев также отметил, что во многом интерес к спорту падает из-за отсутствия россиян в международных турнирах, и без них "мы и дальше будем скатываться". По его мнению, нынешняя задача – "замедлить падение", чтобы была опора для возвращения в будущем.

