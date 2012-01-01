Аршавин раскритиковал данные ВЦИОМ об интересе россиян к футболу

Массовый интерес к футболу в России скорее переживает кризис, сказано в результатах свежего исследования ВЦИОМ. По данным опроса, доля постоянных болельщиков сократилась аж в пять раз, а число равнодушных с 2005 года выросло почти вдвое. Однако эти данные опроверг Российский футбольный союз (РФС). На чьей стороне политики и эксперты, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Ничего не смотрим, никого не знаем?
Доля постоянных футбольных болельщиков в России в 2024 году составила всего 4%, говорится в результатах опроса ВЦИОМ, опубликованного 30 сентября. При этом в 2005-м таковых было 19%.
По данным исследования, также сократилось количество периодических болельщиков – с 34% в 2005-м до 18% в 2024-м. В то же время доля равнодушных к футболу в этом году увеличилась до 77%, тогда как 19 лет назад таковых было всего 43%.
При этом россияне практически не знают никого, кто сейчас выходит на поле: только 17% респондентов смогли выбрать спортсмена, который интересен им с точки зрения профессиональных и человеческих качеств. В итоге более 1% популярности у аудитории набрали только восемь футболистов, среди которых лидером стал 36-летний нападающий Артем Дзюба, ныне выступающий за тольяттинский "Акрон".
Также в список вошли Игорь Акинфеев (3%), Андрей Аршавин и Александр Головин (оба – по 2%), Лев Яшин, Алексей и Антон Миранчуки и Матвей Сафонов (последние – по 1%). При этом Аршавин закончил карьеру в 2018 году, а Яшин скончался в 1990-м. Всего в рамках исследования ВЦИОМ опросил 1 600 человек от 18 лет в формате телефонного интервью по случайной выборке.
С данными опроса ВЦИОМ категорически не согласились в РФС.
Также в РФС со ссылкой на свои данные подчеркнули, что развитие этого вида спорта в России положительно оценивают более 60% респондентов. Таким образом, проекты детско-юношеского футбола в стране граждане оценили по достоинству, сообщили в службе коммуникаций организации.
"РФС продолжит вести работу над увеличением количества занимающихся, чтобы футбол продолжал оставаться самым массовым видом спорта, а также вместе с клубами и профессиональными лигами работать над ростом числа болельщиков", – говорится в сообщении.
"В России футбола просто нет"
Андрей Аршавин, который попал в число любимых россиянами футболистов, в беседе с "РИА Новости" удивился результатам опроса ВЦИОМ.
В беседе с "Матч ТВ" Аршавин уточнил, что не согласен и с тем, что в России сейчас нет узнаваемых игроков.
"Несмотря на все баны и запреты, Сафонов играет в ПСЖ, Миранчук в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы и забивает в MLS (высшая футбольная лига США. – Прим. ред.), Головин – настоящая звезда во Франции", – перечислил бывший футболист сборной России.
Отверг данные ВЦИОМ и депутат Госдумы Дмитрий Свищев. В интервью "Спорт-Экспрессу" он пояснил, что футбол в России прогрессирует за счет работы ответственных за это федераций, клубов и школ, а также благодаря строительству спортивных объектов.
Однако с коллегой не согласилась парламентарий Светлана Журова. В беседе с "РБ Спорт" она предположила, что интерес к футболу упал из-за отстранения РФ от международных турниров.
"А вы вспомните, сколько людей любили и поддерживали футбол в 2018 году, когда у нас был чемпионат мира. Если мы через какое-то количество лет проведем такой же турнир, интерес к футболу снова возрастет", – сказала Журова.
Высказалась и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая давно и последовательно критикует российский футбол. В беседе с Metaratings.ru она призналась, что принадлежит к той части страны, которая равнодушна к этой игре.
"В России футбола просто нет", – констатировала Тарасова.
В то же время двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с изданием "ВсеПроСпорт" посчитал одной из причин падения интереса к матчам внедрение так называемого паспорта болельщика – Fan ID.
"А если говорить в целом об интересе к футболу, он у нас сейчас не на подъеме. Да и играют в основном футболисты с чужими паспортами, легионеры", – поделился мнением спортсмен.
Но президент новичка РПЛ махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил Metaratings.ru, что Fan ID мог мешать посещаемости только на начальном этапе его внедрения.
"Сейчас, несмотря на Fan ID, у нас число зрителей на трибунах растет — в Воронеже, Самаре, Краснодаре, Махачкале, в Питере сколько ходит народу. Этим цифрам (данным ВЦИОМ. – Прим. ред.) я не доверяю. Это у кого спрашивали и кто? От того, кто и как проводил этот опрос, зависит очень многое", – подчеркнул Гаджиев.
К слову, Светлана Журова тоже добавила, что фанаты, которые "любят футбол, потом ненавидят, потом опять любят, остались на прежнем уровне".
"И ничего это не изменит, даже Fan ID", – подчеркнула она.
А вот депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре со "Спорт-Экспрессом" обозначила проблему еще шире: по ее словам, интерес "снизился везде", потому что российские спортсмены практически не выступают на международной арене, а трансляции многих крупных турниров исчезли с экранов. При этом комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с изданием просто назвал Россию "неспортивной страной".
"У нас спортсменом года был в прошлом году Роман Костомаров. Рома сам обалдел от этого. То есть какие еще могут быть вопросы? В любой другой номинации: "мужество года", "преодоление года", но не "спортсмен года", – заявил Губерниев.
Однако Губерниев также отметил, что во многом интерес к спорту падает из-за отсутствия россиян в международных турнирах, и без них "мы и дальше будем скатываться". По его мнению, нынешняя задача – "замедлить падение", чтобы была опора для возвращения в будущем.