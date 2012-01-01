Головин отыграл тайм в победном матче "Монако" против "Барселоны" в Лиге чемпионов

19 сентября состоялись заключительные матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Из трех россиян, чьи клубы провели свои встречи, на поле появился только Александр Головин – и его "Монако" сенсационно обыграл "Барселону". Что еще примечательного случилось в минувших играх, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Laurent Cipriani

Лига чемпионов в сезоне 2024/2025 мало того, что обновила формат розыгрыша, так еще и игры первого тура растянулись на целых три дня. И если накануне российские болельщики могли попереживать только за одного Матвея Сафонова, который уже влюбил французов своим дебютом за ПСЖ, то на сей раз своего шанса дожидались аж трое воспитанников отечественной футбольной школы. Но сыграть, увы, удалось далеко не всем.

Домашний матч сербской "Црвены Звезды" против португальской "Бенфики" целиком наблюдал со скамейки полузащитник Егор Пруцев – и ему было на что посмотреть. Пропустив в первом тайме от так и не доехавшего в московский "Спартак" Керема Актюрколгу и его одноклубника Оркуна Кекчю, хозяева обеспечили жару в концовке голом экс-футболиста "Пари НН" Милсона на 86 минуте. Но даже мощнейшее давление хозяев не помешало португальцам увезти из Белграда три очка – 2:1 в их пользу.

Еще один россиянин – голкипер Даниил Худяков – в составе австрийского "Штурма" поехал на матч против французского "Бреста". И если бы он попал в стартовый состав, пришлось бы ему ой как несладко: хозяева, которые дебютировали в Лиге чемпионов, сконструировали целую пачку острых моментов.

Один из них они преобразовали в гол еще до перерыва – шикарный дальний удар на 23-й минуте выполнил Юго Маньетти, однако в концовке тайма Эдимилсон случайно забил в свои ворота. Но на 56-й Абдалла Сима блистательно разобрался внутри штрафной "Штурма", хлестко пробив с разворота – 2:1, и историческая победа у французов в кармане.

Единственный россиянин, который получил свое игровое время – один из лидеров "Монако" Александр Головин, чей клуб дома принимал "Барселону". По матчам чемпионата Испании казалось, что новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик соорудил неуязвимую машину, но его оппонент Ади Хюттер с гегемонией сине-гранатовых был не согласен.



Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Но "Барса" и без "Монако" сама себе придумала проблемы, схлопотав удаление уже на 10-й минуте – поле досрочно покинул Эрик Гарсия. И почти тут же пропустила после того, как Манес Аклиуш на правом фланге накрутил всех, переложил под левую и уложил красоту в ближний угол. Правда, на 28-й испанский вундеркинд Ламин Ямаль сотворил почти гол-близнец, чем вновь восхитил искушенную футбольную публику.

Головин, который начинал матч на скамейке, получил от Хюттера целый тайм игрового времени, и за это время он сделал больше передач под удар (три), чем любой футболист "Барселоны". И пусть победный гол форварда "Монако" Джорджа Иленикены на 71-й минуте случился без прямого участия россиянина, в целом он был очень неплох. Итого уже третьи 2:1 в нашем обзоре, а у Головина появился повод вспомнить написанное им в соцсетях после одного из поражений сине-гранатовых в 2012 году (озвучить их, к сожалению, не могу – в СМИ такое публиковать нельзя).

Игры, в которых было не больше трех голов, разбавим рассказом о противостоянии "Фейеноорда" и "Байера". Мощная немецкая дружина Хаби Алонсо, которая свой первый матч в прошлом сезоне проиграла лишь в финале Лиги Европы, уничтожила роттердамцев, закинув им четыре мяча еще в первом тайме. А затем спокойно довела матч до победы, так и не пропустив.

А вот прошлогодний победитель Лиги Европы итальянская "Аталанта" уже без Алексея Миранчука дома принимала английский "Арсенал". И пока фанаты "Атланты Юнайтед", куда летом перебрался россиянин, весь день пересматривали его дебютный гол в ворота "Интер Майами" (если не видели, найдите в Сети – это шикарно), болельщики из Бергамо были вынуждены наблюдать грустные 0:0. "Аталанта" создала больше моментов у ворот "Арсенала", но кого это утешит, учитывая итоговый результат.

А вот в противостоянии мадридского "Атлетико" и "Лейпцига" голы были. Причем первыми уже на 4-й минуте забили гости после того, как мяч в сетку головой добил Беньямин Шешко.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Но решающим фактором в матче стало мастерство нападающего "матрасников" Антуана Гризманна. До перерыва он оформил ответный мяч "Атлетико", замкнув подачу ударом от газона с нерабочей правой. А в добавленное к второму тайму время француз вырезал идеальную подачу на дальнюю штангу, где вовремя оказался легендарный для местной публики защитник Хосе Хименес – 2:1.

В итоге после матчей первого тура у 15-ти команд в общей таблице есть три очка, и еще шесть набрали по одному (расклад целиком можно посмотреть здесь). В следующий раз с Лигой чемпионов мы встретится уже 1 и 2 октября.

