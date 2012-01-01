"Бавария" забила девять голов загребскому "Динамо" в первом туре Лиги чемпионов

17 сентября начался основной этап футбольной Лиги чемпионов сезона 2024/2025. Формат турнира претерпел существенные изменения, но никакие нововведения не помешали командам в шести матчах забить 28 голов. Как теперь разыгрывается главный клубный трофей Европы и кто из участников выдал самый яркий перфоманс, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

С сезона 2024/2025 УЕФА кардинально изменил систему розыгрыша еврокубков. Теперь вместо 32 команд в основную сетку Лиги чемпионов попали 36, а привычные восемь групп по четыре клуба в каждой сменила одна общая гигантская таблица.

Это обстоятельство привело и к реформе жеребьевки. При прошлой схеме участники проводили на групповом этапе шесть матчей – по два с каждым из своего квартета. Теперь же игр на так называемом общем этапе будет восемь, и все соперники – разные. Причем пары определялись не вручную, как раньше (на это ушла бы уйма часов, времени и нервов), а с помощью компьютера. И так как игр стало больше, общий этап завершится аж в конце января 2025 года, тогда как при схеме с группами все закончилось бы в декабре.

Задача минимум – попасть в топ-24, максимум – в 8-ку. Восемь лучших автоматически пройдут в 1/8 финала, а клубам с 9 по 24-е место придется сразиться между собой в стыковых матчах за право продолжить борьбу. Участники вне топ-24 прекращают поход за титулом. Причем все, кто вылетают, покидают еврокубки минимум до следующего сезона. При прошлой же схеме был шанс после Лиги чемпионов попасть в Лигу Европы.

В общем, ставки высоки как никогда, и в первом же туре многие решили не откладывать красивый перфоманс в долгий ящик. В шести матчах соперники наколотили в ворота друг друга целых 28 голов, многие из которых пришлись на один единственный матч – но обо всем по порядку.

Началась новая эра Лиги чемпионов в Швейцарии, где "Янг Бойз" принимали английскую "Астон Виллу", и Италии, куда в гости к "Ювентусу" пожаловал нидерландский ПСВ. И там, и там забитых мячей было хоть отбавляй.

"Астон Вилла" стала шестой командой, с которой ее испанский тренер Унаи Эмери сыграл в Лиге чемпионов. И ее дебют более чем удался – 3:0 вообще без каких-либо шансов для соперника. При этом первый исторический гол в обновленном турнире случился в Турине после того, как на 21-й минуте шикарный удар в девятку явил миру турецкий вундеркинд Кенан Йылдыз. К слову, он же стал самым молодым автором гола "Ювентуса" в ЛЧ, обогнав легендарного Алессандро Дель Пьеро. Затем по голу в составе черно-белых оформили Уэстон Маккенни и Николас Гонсалес, а вот гости смогли отличиться лишь под конец матча – 3:1, и уверенный старт для подопечных Тьяго Мотты.



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Позднее в бой вступили еще четыре пары. Главной вывеской вечера была реинкарнация великого стамбульского финала ЛЧ 2005 года – "Милан" дома принимал "Ливерпуль". Оба клуба летом сменили тренеров, и у итальянцев под руководством Паулу Фонсеки перестройка пока идет максимально болезненно. И теперь, помимо скверного старта в Серии А, в пассиве португальского специалиста скомканный дебют в еврокубках.

Начиналось для "Милана" все неплохо: уже на 3-й минуте Кристиан Пулишич пронесся ракетой до штрафной "Ливерпуля" и прошил голкипера "красных" Алиссона ударом в дальний угол. Но еще до перерыва англичане преобразовали два стандарта в два мяча, причем в обеих ситуациях голеадорами стали защитники Ибраима Конате и Вирджил ван Дейк. Причем голов у "Ливерпуля" в первом тайме могло быть и больше, лети выстрелы Мохамеда Салаха в сетку вместо перекладины.

От ударов судьбы "Милан" во втором тайме так и не отошел, да еще и потерял из-за травмы основного вратаря – вместо Майка Меньяна вышел дебютант Лоренцо Торрьяни, родившийся в год того самого финала в Стамбуле. Но и в его ворота на 67-й минуте влетел мяч "Ливерпуля" после контратаки с завершением Доминика Собослаи. Итоговые 3:1, и новый главный тренер англичан Арне Слот продолжает завоевывать доверие болельщиков.

В одну калитку получилось противостояние португальского "Спортинга" и французского "Лилля". Мало того, что лиссабонцы на домашнем поле контролировали ситуацию, так еще и гости схватили удаление уже в первом тайме. Поэтому 2:0 в протоколе вообще не удивляют. До перерыва свой первый гол в ЛЧ оформил шведский футбольный киллер Виктор Дьекереш: к слову, никто из этой страны не забивал в дебютной для себя встрече турнира со времен самого Златана Ибрагимовича в 2002-м. А во второй половине матча потрясающий дальний удар аккурат в девятку удался бельгийцу Зено Дебасту.

Был и другой дебютант – свой первый матч за мадридский "Реал" в Лиге чемпионов провел Килиан Мбаппе, перебравшийся в Испанию летом из ПСЖ. Премьера пришлась на домашнюю игру против "Штутгарта", который в первом тайме не реализовал уйму голевых моментов. За что и поплатился на первой минуте второй половины, когда Родриго разогнал контратаку и выкатил пас Мбаппе на пустые ворота – есть гол француза за "сливочных" в ЛЧ.



Фото: AP Photo/Armando Franca

Немцам почти удалось вернуть интригу – на 68-й минуте розыгрыш стандарта замкнул Дениз Ундав, но на 83-й воспитанник "Штутгарта" Антонио Рюдигер, ныне выступающий за "Реал", забил головой после подачи Луки Модрича с углового. А в самой концовке еще и 18-летний бразильский проспект испанцев Эндрик прошил голкипера хитрым дальним ударом, что позволило ему стать самым молодым автором гола в ЛЧ за всю историю клуба. Окончательные 3:1, и действующий победитель Лиги чемпионов достойно начинает защиту титула.

И на сладкое, конечно, противостояние мюнхенской "Баварии" и загребского "Динамо". В домашней победе немцев мало кто сомневался, но сложно было представить, что она получится столь пестрой.

Уже в первом тайме хозяева "отгрузили" гостям три мяча усилиями Харри Кейна с пенальти, а также Рафаэла Геррейры и Майкла Олисе с игры. Но в самом начале второй 45-минутки обозначилась неслабая интрига – Бруно Петкович и Такуя Огивара дуплетом прошили голкипера Свена Ульрайха, немногим ранее вышедшего на замену после травмы Мануэля Нойера.

Видеть 3:2 на табло родного стадиона вместо 3:0 "Бавария" явно не хотела. И завелась так, что остановить ее у гостей не вышло до самого финального свистка. Харри Кейн к своему голу прибавил еще три, тем самым оформив покер, Олисе стал автором дубля плюс по забитому мячу записали вышедшие на замену Лерой Сане и Леон Горецка. Сокрушительные 9:2 – новый главный тренер "Баварии" Венсан Компани о таком дебюте в ЛЧ наверняка мог только мечтать.

Следующие матчи первого тура состоятся уже 18 сентября, и в этот день вполне может состояться дебют голкипера сборной России Матвея Сафонова за ПСЖ – парижане дома примут испанскую "Жирону". Главной же афишей станет повторение финала 2023 года: "Манчестер Сити" схлестнется с миланским "Интером".

