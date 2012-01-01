"Реал" стал рекордсменом по количеству побед в Суперкубке УЕФА

14 августа в Варшаве испанский "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0. По мячу в составе мадридцев забили Федерико Вальверде и суперзвездный новичок Килиан Мбаппе. О дебюте французского форварда и первом трофее его новой команды в новом сезоне расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Реал" (Испания) – "Аталанта" (Италия) – 2:0 (0:0)

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Голы: Вальверде, 59; Мбаппе, 68.

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 88), Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем (Себальос, 88), Родриго (Модрич, 76), Винисиус (Гюлер, 88), Мбаппе (Диас, 83).

"Аталанта": Муссо, Колашинац (Баккер, 71), Хин (Палеста, 90), Джимсити, Руджери, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста (Годфри, 62), Пашалич (Манцони, 90), Лукман, де Кетеларе (Ретеги, 62).

Предупреждения: Эдерсон, 9; Беллингем, 35, Винисиус, 42; Джимсити, 64.

Матчем за Суперкубок УЕФА в Варшаве официально открылся новый еврокубковый сезон.

Традиционно в нем встретились действующий победитель Лиги чемпионов – а сейчас это "Реал" – против триумфатора Лиги Европы: на сей раз в такой роли на поле вышла "Аталанта". Правда, уже без россиянина Алексея Миранчука, который выиграл второй по значимости европейский клубный трофей, а затем принял решение строить карьеру в США.

Градус интриги в противостоянии мадридцев и парней из Бергамо зашкаливал. Во-первых, впервые в официальном матче в футболке "сливочных" появился мегазвездный новичок Килиан Мбаппе, который наконец-то расстался с ПСЖ и исполнил свою мечту перебраться на "Сантьяго Бернабеу". А во-вторых, друг против друга встретились два мэтра итальянской тренерской школы – конструктор феноменальных успехов "Реала" Карло Анчелотти и архитектор мощной задающей тренды "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. С такими специалистами у руля мы были обречены на серьезный тактический батл.

В первом тайме он и случился, правда, в плане зрелища футбол от этого, скорее, проиграл. Гасперини в очередной раз за карьеру выстроил против топ-клуба мощный прессинг, подкрепленный железной дисциплиной у своих ворот. И в итоге ужасающая по своей мощи группа атаки Мбаппе – Родриго – Винисиус и ассистирующий им чуть из глубины Джуд Беллингем просто увязли в защитных построениях соперника.



Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Но если в обороне "Аталанта" была молодцом, то вот в моменты владения мячом итальянцам явно не хватало скорости. А не самого быстрого соперника защитники испанцев "читают" без всяких проблем. В итоге до перерыва команды обменялись попаданиями в перекладину (причем по воротам Тибо Куртуа случайно головой пробил свой же игрок обороны Эдер Милитао) и разошлись по раздевалкам.

А вот вторая половина встречи оголила тот факт, что пока "Аталанта" еще далека от идеальных кондиций. Команда Гасперини после межсезонья явно находится "под нагрузками", и носиться в прессинге за такой атакой, как у "Реала", не то что 90 – даже 60 минут в таком состоянии очень тяжело. Вот черно-синие и начали не успевать перекрывать зоны, оголяя пустоты под включения быстроногого нападения "сливочных".

Матч мог пойти по иному сценарию, попади Марио Пашалич головой в дальний угол на 47-й минуте – сумасшедший сейв сотворил Куртуа. Но вместо гола в чужие ворота итальянцы получили в свои: после выноса "Аталанты" мадридцы тут же вернули себе владение, Беллингем нашел пасом Винисиуса, бразилец через левый полуфланг ворвался почти к лицевой и прострелил вдоль ворот на одиноко стоящего во вратарской Федерико Вальверде. Помешать уругвайцу забить не смог уже никто – 1:0 на 59-й минуте.

Забив, "Реал" побежал добивать. Тут же мог отличиться Винисиус, выйдя один на один и пробив мощно верхом – голкипер "Аталанты" Хуан Муссо не пожалел левую руку для отражения столь сильного выстрела. А итогом назначенного после этого углового стал героический прыжок вратаря за опускающимся в створ по дуге мячом.

Но на 69-й минуте "Реал" разыграл все так, что тушите свет: Родриго обокрал соперника на чужой половине поля и разогнал контратаку справа, в развитии атаки мяч оказался у Беллингема на дальней штанге, и англичанин тонко покатил под удар в центр штрафной на блестяще открывшегося в эту зону Мбаппе. Килиан пробил хлестко верхом, и побежал праздновать свой первый, исторический гол за "Реал" в своем фирменном стиле.



Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Замены бергамаскам так и не помогли, а мадридцы смогли на классе довести дело до шестого Суперкубка в клубной коллекции – никто в Европе таким количеством похвастаться не может. Анчелотти же выиграл свой 30-й титул в карьере и 14-й во главе "Реала".





Карло Анчелотти главный тренер мадридского "Реала" Это честь и привилегия для меня. Переживать подобные вечера, страдать, бороться и побеждать.

Вот таким получился дебютный матч Мбаппе в мадридском "Реале" – лучшего старта и не придумаешь. А главное, поразительно, как настоящие профессионалы экстра-класса, которые собраны у испанцев в атаке, с первых же игр начинают тонко понимать друг друга.

Если Анчелотти сумеет поддерживать эту химию, мы наверняка станем свидетелями новой эры великих "галактикос", соперникам которых для победы придется показывать уже не 200, а 300% своих возможностей.

