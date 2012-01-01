Алексей Миранчук в составе "Аталанты" выиграл Лигу Европы

22 мая в Дублине итальянская "Аталанта" выиграла Лигу Европы, победив в финале немецкий "Байер" со счетом 3:0. Обладателем трофея в составе клуба из Бергамо стал россиянин Алексей Миранчук. А вот команда Хаби Алонсо прервала свою рекордную беспроигрышную серию на 52-м матче. За счет чего "Аталанта" остановила непобедимый "Байер", увидел спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Финал Лиги Европы в России ждали в этом году сродни главному матчу в Лиге чемпионов. В том числе потому, что за "Аталанту" играет наш Алексей Миранчук. В Бергамо россиянин выступает почти четыре года, и вот он – часть великой страницы в истории клуба. Ведь в последний раз "Аталанта" выигрывала трофей 61 год назад.

Леверкузенский "Байер" в Италии справедливо опасались: команда Хаби Алонсо в этом сезоне – главная сенсация европейского, а то и мирового футбола. До финального матча Лиги Европы в Дублине немцы не проигрывали 51 матч – никто не держал планку так долго. Они впервые в истории стали чемпионами Германии, да еще и с огромным отрывом от "Баварии", и нацеливались на требл – Бундеслига, Лига Европы и Кубок страны, который будет сыгран на выходных. Причем не раз "аспириновые" были на волоске от поражения, но раз за разом совершали умопомрачительные камбэки. Пока не наткнулась на главного тренера "Аталанты" Джан Пьера Гасперини.

Седовласый 66-летний итальянец работает в Бергамо восемь лет. За ним тянется слава абсолютного деспота, который дает футболистам титанические нагрузки и разбирает игру на атомы. В его философии отдых – это сами игры, все остальное – тяжкий ежедневный труд. Подход Гасперини превратил обычную провинциальную команду из небольшого городка в Северной Италии в вышколенную машину с собственным уникальным рисунком. Но до поры – бестрофейную, как и сам тренер, который к своим почтенным годам ничего не выигрывал.



Фото: AP Photo/Peter Morrison

Однако именно Гасперини поставил выскочек Хаби Алонсо на место. "Аталанта", которая привыкла пахать, в финале все 90 с лишним минут разрушала летящий по ходу сезона "Байер" сокрушительным прессингом, под которым огромный зеленый прямоугольник для футболистов из Леверкузена сужался до крошечного. Это привело к тому, что за весь матч одна из самых атакующих команд Европы не создала у ворот Хуана Муссы практически ничего. А под столь жестким давлением игроки "Байера" сыпались и совершали уйму ошибок.

Первый гол "Аталанты" случился на 12-й минуте. После розыгрыша стандарта динамо-машина команды Тен Компейнерс подобрал мяч на правом фланге и нашел передачей Давида Дзаппакосту. Крайний защитник вырезал идеальный прострел на Адемолу Лукмана, и нигериец замыкал уже в пустые ворота.

А на 26-й "Байер" совершил роковую ошибку при выходе в атаку. Голкипер "аспириновых" Матей Коварж выносил мяч в район центрального круга, но полевой игрок неудачно скинул чужому – все тому же Лукману. Адемола продвинулся к штрафной, и выстрелил точно в левый от вратаря угол – 2:0.

После перерыва Алонсо усилил атаку, заменив не попавшего в игру защитника Йосипа Станишича на форварда Виктора Бонифейса. Но и он, и его партнеры тупо задыхались в удушающем прессинге "Аталанты". Тренерский штаб "Байера" впервые в сезоне столкнулся с чем-то подобным: мало кто не то что в Германии, во всей Европе умеет столь профессионально втаптывать тебя в газон. В таком футболе практически нет места голевым моментам, ни у тех, кто пытается атаковать, ни уж тем более у тех, кто таким образом выгрызает себе мяч. Но третье взятие ворот зрители все же увидели.



Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

"Байер" к 75-й минуте, подгорая, вовсю оголил тылы, чем и воспользовалась "Аталанта". Помимо качественного фирменного прессинга, команда Гасперини неплохо умеет контратаковать. Мяч в быстром отрыве получил нападающий Джанлука Скамакка, который по центру без помех допер до штрафной, и отдал налево на все того же Лукмана. Адемола накрутил финтами защитника немцев Эдмона Тапсоба и зарядил в дальний верхний угол, оформив хет-трик. К слову, первый за 49 лет в истории финалов Лиги Европы и Кубка УЕФА – это прежнее название турнира.

Гасперини больше не бестрофейный тренер, и он заслужил это титул как никто другой. Как и 120 тысяч жителей небольшого города Бергамо, в котором посреди недели начался сумасшедший карнавал. И не стоит нам – любителям футбола из России – обижаться, что он ни минуты не дал Миранчуку сыграть в этом финале. Гасперини поставил на жесточайший прессинг с первой до последней секунды, а в этом компоненте Алексей хоть и прибавил, но не настолько, чтобы Джан Пьеро решился менять то, что работает безупречно. Россиянин хорош там, где требуется созидание, а в этой рубке было не до красоты и эстетики.

Зато по ходу сезона в Лиге Европы Миранчук выходил на поле 10 раз из 13, и сделал четыре голевые передачи, тем самым двигая свой клуб к заветному трофею. И даже сидя на скамейке, Алексей принес команде толику удачи. Ведь клубы, в составе которых были россияне, неизменно выигрывали финалы еврокубков.

Так что Миранчук – далеко не случайный гость на этом празднике футбольной жизни.

