Дортмундская "Боруссия" вышла в финал Лиги чемпионов

7 мая дортмундская "Боруссия" в гостях обыграла ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов. При этом именно французы считались фаворитами встречи. Как прошел матч, рассказал спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Christophe Ena

Вылет ПСЖ в полуфинале лично я, как и многие, не ожидал. Было ясно, что раз "Боруссия" играла от обороны дома, то на выезде, да еще и после победы 1:0 в родных стенах, она сделает это и подавно в надежде защитить преимущество. Но казалось, собранные в парижском гегемоне дорогущие исполнители при своих фанатах выдадут-таки концерт по заявкам. А этого, на удивление, не произошло.

Парижанам для начала нужно было решить крайне непростую, как оказалось, задачу – забить хотя бы один гол. В Дортмунде главный тренер ПСЖ Луис Энрике возложил эту миссию на тройку Брэдли Барколя-Усман Дембеле-Килиан Мбаппе. Но в сковывающем оборонительном футболе соперника все трое задохнулись.

На домашнюю игру наставник французского суперклуба вместо Барколя выпустил Гонсалу Рамуша. До этого момента португалец, купленный летом за 65 миллионов евро, сыграл в плей-офф Лиги чемпионов всего пять минут против "Барселоны", и больше использовался в чемпионате Франции. Рамуш в тройке атаки сыграл роль наконечника, а Мбаппе переместили на левый фланг. Но "Боруссию" все эти перетасовки никак не смутили. Подопечные Эдина Терзича, которые вышли тем же составом, что и в первой игре, вновь создали вакуум, в котором парижским дорогостоящим звездам было максимально некомфортно.

До перерыва ПСЖ так и вовсе не создал ничего по-настоящему любопытного у ворот голкипера "шмелей" Грегора Кобеля. Ближе к голу в первом тайме даже была "Боруссия", которая умеет выбираться в классные контратаки. В одной из которых в районе 40 минуты Карим Адейеми едва не пробил вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму щелчком низом в дальний угол.

Из раздевалки парижане вышли на накачке. И были близки к первому для себя голу в серии в самом дебюте второго тайма, попади Уоррен Заир-Эмери с пары метров в сетку вместо штанги. В тот момент они еще не знали, что на 50-й минуте решение задачи выхода в финал усложнится в геометрической прогрессии. ПСЖ глупо подарил сопернику угловой – защитник Маркиньос неудачно отпасовал Доннарумме назад. Юлиан Брандт выполнил подачу с GPS-наведением точно на стоявшего на дальней штанге позабытого всеми защитника Матса Хуммельса. Немец выстрелом головой оформил нокдаун соперника – 1:0.



Фото: AP Photo/Frank Augstein

Все последующие 40 с лишним минут парижане пытались вытащить себя за волосы из болота. Лезли вперед, нанесли десятки ударов, обстучали штанги и перекладины. Но ни Мбаппе, который вскоре покинет столицу Франции в поисках новых вызовов, ни его партнеры не предложили обороне "Боруссии" совсем уж нерешаемых задач. Да, Терзич после 60-й минуты еще и укрепил платину, выпустив вместо креативщика Джейдона Санчо защитника Никласа Зюле. Но для состава, стоимость которого превышает миллиард евро, это – не оправдание.

Команда Луиса Энрике сенсационно и при этом бесславно покидает Лигу чемпионов на стадии полуфинала. Наставник парижан так и не понял, что делать с соперником, который не раскрывается, не оставляет пустот, в которых скоростные игроки атаки чувствовали бы себя как как карп в Сене. И, возможно, подписал себе этим заявление на увольнение: руководители ПСЖ, которые за 13 лет вложили в трансферы почти 2,5 миллиарда евро, но так и не увидели кубок Лиги чемпионов в Париже, с тренерами обычно не церемонятся.

А вот Эдин Терзич и его парни – настоящие герои. "Боруссия", которая наглухо слила сезон в Бундеслиге из-за своей нестабильной формы, оба матча против ПСЖ сыграла на удивление хладнокровно, организованно и расчетливо. Благодаря чему и врывается в решающий матч ЛЧ впервые с 2013 года. Тот финал, как и этот, состоялся в Лондоне, и тогда "шмели" проиграли мюнхенской "Баварии". Которая 8 мая побьется с мадридским "Реалом" за право выйти в главную игру турнира.