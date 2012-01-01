"Бавария" и "Реал" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов

30 апреля состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2023-2024: мюнхенская "Бавария" принимала у себя дома мадридский "Реал". Сумели ли соперники показать экстра-класс, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Daniela Porcelli/Sport Press Photo via ZUMA Press

Лига чемпионов стремительно несется к очередной развязке. Полуфиналистам осталось сделать всего пару шагов для выхода на поле лондонского "Уэмбли" в решающем матче турнира. И противостояние "Реала" и "Баварии" в этом плане безжалостно: в битве суперклубов выживет только один.

Если мюнхенцы под руководством Томаса Тухеля вышли в полуфинал, в предыдущей стадии уверенно переборов "Арсенал", то подопечным Карло Анчелотти пришлось помучится против теперь уже бывшего обладателя "ушастого" кубка – "Манчестер Сити". После 3:3 на "Сантьяго Бернабеу" в ответном матче этой пары в Англии "сливочные" просидели в окопах 120 минут с учетом овертайма, и в итоге выгрызли свое по пенальти – мастер-класс от папы Карло по достижению результата любой ценой.

В Мюнхене "Реал" тоже не понесся в атаку сломя голову, избрав за основу игру вторым номером. Однако "Бавария" выстраивает нападение не так, как "Манчестер Сити": англичане пытались растягивать оборону мадридцев за счет бесконечного переката мяча, тогда как немцы создавали моменты на высокой скорости в считанное количество передач. При таких исходных данных "Реалу" было гораздо сложнее смыкать защитные рубежи, и как результат – пожар у ворот Андрея Лунина с самых первых минут.



Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Но банда Анчелотти знает, как профессионально терпеть и ждать свой момент. И "Реал" реализовал первый же стоящий голевой шанс: на 24-й минуте экс-полузащитник "Баварии" блистательный Тони Кроос сделал идеальную разрезающую передачу из глубины на Винисиуса, и бразилец без проблем переиграл вратаря хозяев Мануэля Нойера – 1:0 в пользу гостей.

В первом тайме немцы так и не смогли взломать защиту "Реала". Зато переломили ход встречи, выиграв дебют второго за счет гения конкретных исполнителей. На 53-й минуте один из самых активных футболистов "Баварии" Лерой Сане получил мяч справа, ворвался в штрафную со смещением к центру и мощнейше пробил в ближний угол, поразив ворота Лунина – 1:1. Гол, который наверняка пробудил ностальгию по временам, когда за немцев выступал Арьен Роббен.

А через считанные мгновения за "Баварию" сыграл гений Джамал Мусиала: полузащитник на дриблинге вошел в штрафную и был скошен Лукасом Васкесом. За исполнение пенальти взялся Харри Кейн, который решил не усложнять своим жизнь и забить – 2:1 уже в пользу хозяев.



Фото: ТАСС/Daniela Porcelli/Sport Press Photo via ZUMA Press

"Бавария" ухватилась за вожжи этой игры, и после второго гола провела еще несколько опасных атак. Благо Андрей Лунин не подвел, и дал своей команде шанс переломить ситуацию. До поры сделать это никак не получалось – мюнхенцы тоже не дураки в защите.

Но в конце встречи хозяева все же совершили роковую ошибку.

Защитник "Баварии" Ким Мин Джэ, который и до этого не раз проигрывал позицию оппонентам и не прервал пас Крооса в эпизоде с первым голом, в штрафной оказался на пути у форварда "Реала" Родриго – сыграть против него чисто у корейца не получилось. Удар по ногам, главный арбитр встречи Клеман Тюрпен без всяких видеопросмотров во второй раз за встречу указывает на точку. Нойер пытался сбить Винисиуса, но бразилец с пенальти не промахнулся – 2:2. Спасибо командам за этот классный футбол с кучей сюжетных поворотов.

Перед ответной игрой в Мадриде Тухелю и его парням лучше не смотреть в статистику. Пока они не видят, скажу, почему: в последний раз "Бавария" в Лиге чемпионов выигрывала у "Реала" в Испании в далеком 2001 году. Да и в целом крайнюю победу над "сливочными" немцы одержали в 2012-м. Смогут ли мюнхенцы переломить злой рок и завоевать право выйти на газон "Уэмбли", узнаем 8 мая.

