ПСЖ и "Боруссия" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

16 апреля стали известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2023–2024. "Барселона" билась дома с ПСЖ, дортмундская "Боруссия" на своем поле – с мадридским "Атлетико". И это было феерично: в двух матчах достопочтенная публика увидела целых 11 голов! Исторические события осмыслил спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Атлетико" (Мадрид, Испания)

Фото: ТАСС/IMAGO/Kirchner/David Inderlied

В первом четвертьфинале "матрасники" дома почти весь матч образцово прессовали "шмелей". Результат – два забитых мяча "Атлетико" еще до перерыва. Однако под конец немцы забили один и едва не оформили второй на последних секундах матча – хозяев спасла крестовина.

Но даже с учетом добытого преимущества мадридцы в ответной игре не выглядели явными фаворитами. Во-первых, "Атлетико" скверно играет в гостях. Во-вторых, желтая фанатская стена на великом стадионе "Сигнал Идуна Парк" способна разбить кого угодно. Даже повидавших многое парней Диего Симеоне, которые в октябре 2018-го были больно биты здесь со счетом 0:4.

"Боруссия" под руководством Эдина Терзича в этом сезоне – во многом, команда куража. Если они его ловят, мало кто способен схватить их за шкирку. Дортмунд, по сравнению с первым матчем, заиграл гораздо быстрее, плотное оборонительное одеяло "Атлетико" часто разрывалось за счет забросов преимущественно в правую зону, которую должны были контролировать Науэль Молина и Аксель Витсель. Но свое задание оба провалили с треском. Уже на третьей минуте оттуда пришел прострел в центр на Марселя Забитцера, удар полузащитника "Боруссии" из убойной позиции накрыл другой игрок обороны Сесар Аспиликуэта.

Тут же испанцы создали свой единственный стоящий момент до перерыва: Альваро Мората нежданно-негаданно вывалился один на один с голкипером "шмелей" Грегором Кобелем, но форвард перебросил вратаря мимо створа. Больше "Атлетико" впереди в первые 45 минут было не видно, не слышно.



Фото: ТАСС/IMAGO/Noah Wedel

Зато "Боруссия" пошумела на славу. На 34-й минуте гости плохо вынесли мяч, дортмундцы вернули владение, защитник Матс Хуммельс изящной диагональю нашел в штрафной Юлиана Брандта, тот оставил Витселя с носом и прошил вратаря "Атлетико" Яна Облака – 1:0. А на 39-й Забитцер из той же проблемной зоны гостей пяткой вывел в прорыв Йена Матсена, латераль без раздумий пробил в дальний – 2:0. Но это было только начало.

Симеоне так взбесился, что снял в перерыве сразу троих игроков: вместо Мораты, Аспиликуэты и Молины вышли Рикельме, Пабло Барриос и Анхель Корреа. Этими перестановками наставник "Атлетико" дал своей команде шанс на спасение – "матрасники" задвигались агрессивнее и креативнее впереди. Но сделать первый шаг на пути к возвращению в игру помог соперник. На 49-й минуте Марио Эрмосо бил головой в сторону ворот после подачи углового, Хуммельс неудачно подставил ногу под мяч и тем самым устроил френдли файер – 2:1.

Активность "Атлетико" настолько смутила "Боруссию", что та впала в анабиоз. Настолько, что на 64-й минуте в очередной атаке позволила сопернику нанести уйму ударов из пределов штрафной, последний из которых в исполнении Корреа достиг цели – 2:2.

Казалось, немцы в нокдауне, но на чужих полях у "Атлетико" частенько пропадает инстинкт убийцы. А "Боруссия", встав и отряхнувшись, восстановила статус кво. В центре внимания на 71-й минуте вновь был Забитцер, который получил мяч слева и навесил на большого форварда Никласа Фюллькруга. Немец головой перевел сферу точно в дальний угол – 3:2. А спустя мгновения Фюллькруг в штрафной пробил в защитника, подбор забрал все тот же Забитцер, и хавбек сходу завернул сфере уходящую от вратаря траекторию – 4:2. После этого "Боруссия" могла вкатить и еще парочку, так что все на удивление закономерно.

Эдин Терзич и его парни сотворили главную на данный момент сенсацию нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. А вот с кем они сыграют в полуфинале, смотрите ниже.

"Барселона" (Испания) – ПСЖ (Франция)

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

Первый матч грандов в 1/4-й был сказочно хорош своими витиеватыми сюжетными поворотами: 0:1 за каталонцами в первом тайме, 2:1 за французами в дебюте второго и 2:3 не в их пользу по итогам всей встречи. Но к ответной игре "Барселона" и ПСЖ подошли с разной степенью забитости мышц.

Парни Хави в минувшие выходные сгоняли за трудовой минимальной победой к "Кадису" в рамках чемпионата Испании. А вот ПСЖ, как и другие оставшиеся в еврокубках французские клубы, освободили от матчей 29 тура домашнего первенства – они сыграют их позднее. Руководство Лиги 1 сказало прямо: нам нужны еврокубковые очки, это приоритет. Таким образом, у наставника ПСЖ Луиса Энрике была целая неделя, чтобы полноценно подготовиться к реваншу против "Барселоны". А в конце сезона даже один лишний день передышки может изменить на поле многое.

Но кроме превосходства в физической готовности, тренерский штаб парижан приготовил для соперника головоломку. На "Парк де Пренс" ПСЖ играл фактически без центрфорварда, а Киллиан Мбаппе чаще всего утыкался в стену защитников на левом фланге. Без пространства, как известно, француз теряет весь свой звездный шарм. На ответный матч Луис Энрике отрядил Мбаппе в центр, а бороздить левый край поручил юркому техничному молодому таланту Брэдли Барколя. И он образцово "возил" соперников, став едва ли не главным кошмаром сине-гранатовых.

Тем любопытнее, что несмотря на тотальный контроль ПСЖ, свой гол в первой же толковой атаке забила "Барса". На 12-й минуте Ламин Ямаль получил передачу справа, пошел в спурт вдоль лицевой и прострелил на Рафинью. Защитник французов Ашраф Хакими накрыть бразильца не успел – 1:0 в пользу сине-гранатовых и третий мяч для южноамериканца в четвертьфинальной серии.

Гол вообще никак не изменил ход игры: ПСЖ забрал мяч, "Барселона" ждала своего шанса, стараясь навязывать прессинг. Хозяева до поры здорово держались в обороне, вновь перекрыв Мбаппе все коридоры. Но вот что делать с Барколя, Хави по сути так и не придумал. И поплатился за это.



Фото: AP Photo/Joan Monfort

Для начала Брэдли получил пас из глубины и удрал от защитника каталонцев Рональда Араухо. Уругваец вынужденно срубил француза фолом последней надежды, дабы не допустить выход один на один – красная карточка без лишних колебаний. Дело было на 29-й минуте. А на 40-й Барколя снова принял передачу слева и хлестко прострелил на дальнюю, мяч пролетел всех, кроме Усмана Дембеле. Экс-футболист "Барселоны" в касание приговорил бывшую команду – 1:1 и второй мяч форварда в этой серии.

После перерыва парижанам удалось то же, что и во вторые 45 минут первой игры – быстрый гол. И снова в деле Витинья, который отличился в Париже. Португалец на 54-й минуте получил мяч в районе полукруга после розыгрыша углового через пас, точный удар низом в левый от себя угол не заставил долго ждать – 2:1.

Происходящее так разозлило Хави, что испанский наставник начал орать, размахивать руками и пинать предметы, за что тоже схватил красную. А это он еще не знал, как через считанные минуты Дембеле заработает для своих пенальти – в штрафной его снес Жуан Канселу. Все камеры устремились на Мбаппе, который с точки пробил неотразимо для голкипера "Барселоны" Марка-Андре Тер Стегена – 3:1, и ПСЖ улетает в отрыв.

К чести хозяев, они пытались камбэкнуться даже вдесятером, но против таких парижан сделать это было нереально. Апофеозом стала контратака французов на 89-й минуте с тремя ударами по воротам Тер Стегена, последний из которых стал точным в исполнении оформившего дубль Мбаппе – 4:1.

Луис Энрике с лихвой поквитался со своей бывшей командой за поражение в Париже. И теперь ПСЖ в полуфинале сыграет против "Боруссии", с которой уже бился осенью-зимой в "группе смерти". Тогда дортмундцы в двух очных встречах так и не смогли деклассировать парижан, но как будет в этот раз? Лига чемпионов продолжает держать в напряжении.

