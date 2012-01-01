"Реал" и "Арсенал" сыграли вничью первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

9 апреля были сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов сезона 2023-2024. Мадридский "Реал" бился с "Манчестер Сити", лондонский "Арсенал" – с "Баварией". И это были крутейшие схватки. Чем порадовали гранды, знает спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия)

Фото: AP Photo/Frank Augstein

Виток футбольного прогресса развернулся настолько, что безоговорочными фаворитами в этой паре букмекеры называют лондонцев, а не мюнхенцев. И ведь заслуженно: "Арсенал" во главе с Микелем Артетой уже который год переживает ренессанс, "Бавария" же в этом сезоне под руководством Томаса Тухеля оставляет блеклое впечатление. Настолько, что руководство заранее объявило об отставке тренера после окончания сезона.

Однако генетическая память все же заставляла фанатов "Арсенала" хвататься за сердце: в трех последних матчах в Лиге чемпионов "канониры" влетели "Баварии" с одинаковым счетом 1:5 – крайнее избиение случилось в 2017-м. А побеждали англичане мюнхенцев в последний раз в еще более далеком 2015-м – 2:0. Все это было так давно, что Микель Артета смотрел тот матч со скамейки запасных будучи игроком лондонцев. Пришла пора писать очередную главу этого увлекательного противостояния.

И выдалась она более чем яркой, с голом в самом дебюте. На 12-й минуте атака "Арсенала" вроде бы захлебнулась, но "канониры" выгрызли мяч у правого края штрафной, тот оказался у Букайо Саки, и англичанин обводящим ударом точно пробил в дальний угол ворот Мануэля Нойера – 1:0.

Доминирование команды Артеты продолжилось, владение росло, подходы шли один за другим. Но возникла острая проблема – завершение: "Арсенал" раз за разом не находил варианты для финала атак. А вот "Бавария", к чести команды Тухеля, сумела выжать максимум из ничего. Для начала англичане привезли себе гол сами: на 18-й минуте хозяева потеряли мяч в центре поля, мюнхенцы в пару передач вывели на удар Сержа Гнабри, и тот протолкнул снаряд сквозь вратаря Давида Райи – 1:1.

А на 30-й роскошное соло выдал Лерой Сане. Немецкий полузащитник протащил атаку на своих плечах аж с середины поля, прошел двоих игроков "Арсенала" и в штрафной был скошен ногой третьего – пенальти. Харри Кейн, который обожал забивать "пушкарям" еще будучи игроком "Тоттенхэма", вновь почувствовал этот сладкий вкус, точно реализовав 11-метровый – 2:1 уже в пользу "Баварии".



Фото: AP Photo/Frank Augstein

"Арсенал" не бросил весла, и продолжил играть в свой любимый контроль мяча. "Бавария" же приняла эти правила, выжидая шанса на стремительный разящий контрудар. Так было в конце первого тайма и почти весь второй, но без голов. Пока Артета не проявил чудеса матч-менеджмента, сделав сразу две ключевые замены.

На поле появились полузащитник Леандро Троссард и форвард Габи Жезус. В кураже голевой комбинации на 76-й минуте бразильский нападающий получил мяч, вошел с ним на дриблинге в штрафную и покатил под удар бельгийцу, который не подкачал, попав в левый нижний угол – 2:2.

Голов зрители больше не увидели, как и россыпи супершансов. Самый реальный был уже под занавес у форварда "Баварии" Кингсли Комана, который из вратарской пальнул в штангу. Теперь серия переезжает в Мюнхен, и чтобы выбраться в полуфинал, Артете явно нужен новый план по конвертации доминирующего владения в реальные голевые шансы.

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

Фото: AP Photo/Jose Breton

Если битву "Арсенала" и "Баварии" футбольный мир до сегодняшнего дня не видел почти семь дет, то вот противостояние "Реала" и "Ман Сити" в Лиге чемпионов мы в последние годы наблюдаем пугающе часто. Настолько, что невольно начинаешь верить в "прогретые" шары на жеребьевке и другие теории заговора.

Собственно, в последний раз мы видели битву Мадрида и Манчестера примерно год назад в полуфинале главного европейского клубного турнира. И если первый матч на "Сантьяго Бернабеу" закончился для подопечных Карло Анчелотти мирными 1:1, то вот ответный фанатам "сливочных" наверняка больно вспоминать до сих пор: бесперспективные 0:4 для их любимой команды без малейших шансов. Как мы помним, пройдя "Реал", команда Хосепа Гвардиолы в финале выиграла первый "ушастый" кубок в своей истории.

Но как часто бы ни сходились эти клубы между собой, их матчи – кайф. Особенно когда обе команды в лучшей своей форме. Похоже, сейчас именно так: "Реал" во всех турнирах не проигрывал с середины января 2024-го, а "Манчестер Сити" – аж с начала декабря 2023-го.

Не нанесли поражения команды и друг другу. Но они прокатили нас на таких эмоциональных качелях, что в пору было бежать в аптеку за валидолом. Уже в первые 15 минут зрители увидели три забитых мяча! Причем дебютный – едва только команды вышли на легендарный газон "Бернабеу".

На 2-й минуте "Сити" получил шанс разыграть штрафной метрах в 30-ти от ворот. Напрашивался навес, но Бернарду Силва поступил как хитрый лис, пробив в левый нижний угол. Голкипер "Реала" Андрей Лунин сместился слишком уж в сторону, и не успел перекрыть створ – 1:0 в пользу команды Гвардиолы. Но Пеп смотрел на приятные глазу цифры на табло недолго.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Уже на 12-й минуте Эдуардо Камавинга, сместившись справа в центр, бабахнул издали, мяч отыскал спину Рубена Диаша и рикошетом отлетел в ворота мимо дезориентированного голкипера англичан Штефана Ортеги. А спустя две минуты уже Винисиус пасом из глубины вывел в быстрый прорыв Родриго, бразилец оказался в одиночестве перед защитниками и все тем же Ортегой, но отыскал-таки щелочку, через которую мяч провальсировал в сетку – 2:1 уже в пользу "Реала".

Показалось, такой перевертыш отправил "Сити" в нокдаун. В отсутствие в старте главного креативщика Кевина Де Брюйне, которого стошнило прямо перед игрой, команда Гвардиолы вообще ничего не могла создать с игры. Все было настолько плохо, что эпизодически англичанам приходилось отказываться от любимой испанским специалистом игры в мелкий и средний пас в пользу дальних забросов на Эрлинга Холланда. Но и это не прибавило опасности у ворот Лунина.

Однако в перерыве тренерский штаб "Сити" перенастроил команду так, что она понемногу начала доводить свои атаки хотя бы до полушансов. "Реал" же был великолепен в быстрых отрывах, не реализовав в первые 10 минут второго тайма пару убойных шансов.

И тут "Манчестер" понесло. На 66-й минуте партнеры в пару передач вывели на полукруг штрафной Фила Фодена, и англичанин своей волшебной левой уложил круглого прямо в девятку. А на 71-й голеадор неожиданно проснулся в защитнике Йошко Гвардиоле: хорват получил мяч от Джека Грилиша и зарядил издали не берущимся пушечным выстрелом – 3:2 , и впереди уже "Сити".

Думаете, на этом все? Хитрый папа Карло не был бы одним из самых титулованных тренеров планеты, если бы не держал пару козырей в рукаве. И главным из них стал другой хорват – легендарный Лука Модрич. На 79-й минуте 38-летний хавбек разогнал атаку и отдал налево на Винисиуса, бразилец перевел в штрафную на дальнюю штангу, где навес уже был готов замкнуть Федерико Вальверде. Уругваец выбрал, пожалуй, самое технически сложное решение в этой ситуации – пробить по летящему мячу в касание, но оно того стоило: удар в противоход Отреге был сказочно хорош – 3:3.

"Реал" и "Сити" выдали матч, который вполне тянет на статус легендарного в истории Лиги чемпионов. Чтобы его затмить, в Манчестере командам предстоит сыграть уже не на 200, а на 300 процентов.

