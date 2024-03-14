"Атлетико" и "Боруссия" стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов

Стадия 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась 13 марта противостояниями "Интера" против "Атлетико" и дортмундской "Боруссии" с ПСВ. И эти ребята сумели поиграть на наших нервах. Как именно, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Боруссия" Дортмунд (Германия) – ПСВ (Нидерланды)

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Компашка в четвертьфинале Лиги чемпионов собирается что надо: "Манчестер Сити", "Реал", ПСЖ, "Барселона", "Бавария"… Любой из пары "Боруссии" и ПСВ выглядит на их фоне андердогом. Но даже попасть в клуб лучших из лучших дорогого стоит.

До игры в Дортмунде шансы на это были равны у обеих команд, так как в Эйндховене соперники разошлись полюбовно – 1:1. При это форма "Боруссии" и ПСВ в домашних чемпионатах разная. Дортмундцы под руководством Эдина Терзича уже давно отпустили борьбу за титул в Бундеслиге, тогда как нидерландцы Петера Боса практически весь сезон возглавляют турнирную таблицу, не проиграв в Эредивизи ни одного матча. И если для вторых четвертьфинал ЛЧ стал бы просто мощным воодушевляющим фактором, то для первых – шансом сказать своим фанатам, что этот футбольный год они провели не совсем уж зря.

И по первому тайму казалось, будто "Боруссия" пронесется в четвертьфинал, вообще не заметив соперника, – настолько летучим и скоростным было их нападение. Да еще и гол влетел в ворота ПСВ уже на третьей минуте: после продолжительной атаки вернувшийся зимой в Дортмунд Джейдон Санчо бильярдным ударом издали положил конфету в ворота Вальтера Бенитеса.



Фото: AP Photo/Martin Meissner

"Боруссия" была лучшей версией себя, в то время как гости, отгружающие гору мячей в домашнем чемпионате, впервые пробили по воротам только ближе к 30 минуте. Пока ПСВ искал себя впереди, Бенитес носился по разным углам, пресекая раз за разом возникающую опасность. Но желтая фанатская стена домашнего стадиона дортмундцев в этом сезоне не раз наблюдала, как их любимая команда сдувалась по ходу встречи. Так случилось и здесь.

Второй тайм команда Петера Боса почти все время провела в наскоках. Теперь уже голкипер "Боруссии" Грегор Кобель показывал чудеса реакции и навык правильного выбора позиции. Однако не реализовав свои моменты, нидерландцы еще и напожарили у своих ворот. Шла пятая добавленная к матчу минута, Кобель выполнил рядовой вынос на чужую половину поля, мяч нашел голову Никласа Фюллькруга, а тот откинул его в зону, где находился Марко Ройс. При этом у полузащитника ПСВ Исака Бабади была более выгодная позиция для перехвата передачи. А он возьми, да и поскользнись на ровном месте! Ройс получил подарок в виде выхода один на один, который легенда Дортмунда исполнил на классе – 2:0.

Итого 3:1 по сумме двух встреч, и ПСВ уезжает домой, где и дальше продолжит издеваться над местными командами. В Лиге чемпионов их путь завершен.

"Атлетико" Мадрид (Испания) – "Интер" (Италия)

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

В отличие от первой пары в нашем обзоре, в этой схватке просматривался не только фаворит отдельно взятого матча, но и всей Лиги чемпионов. "Интер" Симоне Индзаги выдает убийственно крутой сезон, раскатывая практически каждого, кто встанет у них на пути. В числе поверженных оказался и "Атлетико" Диего Симеоне: первый матч команд в 1/8 финала ЛЧ вышел и не ярким, и не результативным, но один гол на всех форвард итальянцев Марко Арнаутович все же заковырял.

Но отыграть даже 0:1 для "матрасников" в их нынешнем состоянии – задача, которая казалась практически невыполнимой. И дело здесь не в "Интере" и его блестящей форме (до поединка в Мадриде 13 выигранных матчей подряд), а в "Атлетико", который в девяти последних встречах одержал только две победы. Но жизнь порой преподносит немало сюрпризов.

Понятно, что испанцы вышли на домашний матч максимально заряженными. Но до поры их давление конвертировалось в пустоту. "Интер" же действовал как хладнокровный хирург, вскрывающий острым скальпелем защитные редуты соперника за счет стремительных контратак.

Проведя парочку пробных вылазок, команда Индзаги исполнила результативную. Нерадзурри на 33-й минуте показали экстра-класс взаимодействия, разыграв комбинацию, в которой каждый из футболистов сделал максимум два касания. Ее завершителем был Федерико Димарко, спокойно расстрелявший вратаря "матрасников" Яна Облака – 1:0.

Но у Симеоне в "Атлетико" всегда играли мужики с характером. И после пропущенного гола они смогли быстро схватить "Интер" за шкирку, чтобы тот далеко не убежал. На 35-й минуте Коке исполнил то ли удар, то ли пас из-за пределов штрафной, мяч пролетел мимо защитников гостей Бенджамина Павара и Алессандро Бастони, после чего очутился у лидера атак хозяев Антуана Гризмана. Француз без помех расстрелял вратаря итальянцев Яна Зоммера – 1:1. Судейская бригада слегка поиграла на нервах публики, проверяя офсайд, но все оказалось в пределах правил.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Ну а в том, что случилось дальше, "Интер" может винить только сам себя. Чем ближе была 90-я минута, тем большими силами "Атлетико" шел вперед, оголяя зоны, в которые грех не ворваться в быстром выпаде. Два таких шанса организовал вожак черно-синих Лаутаро Мартинес, но в первом случае Маркус Тюрам, выйдя один на один, бабахнул выше перекладины, а во втором Николо Барелла угодил в Облака. Судьба такого не прощает: 87-я минута, Коке нашел в штрафной вышедшего на замену Мемфиса Депая, тот качнул защитника и радиоуправляемо положил низом в дальний угол – 2:1 и 2:2 по сумме встреч.

А раз так, то неминуем овертайм. За дополнительные полчаса соперники создали по парочке моментов, но запомнилось это время не голевыми действиями, а странным поведением Тюрама. Бодаясь с защитником "Атлетико" Стефаном Савичем, француз, стоя к черногорцу спиной, зачем-то схватил его за причинное место. Да так, что игрок "матрасников" рухнул на газон. Конфликт в итоге был погашен, но Индзаги Тюрама убрал с поля от греха подальше.

Допвремя сменилось серией пенальти – уже второй за два последних игровых дня в ЛЧ. И если у "Атлетико" свою попытку запорол только Сауль, то у "Интера" – троица в лице Алексиса Санчеса, Дэви Классена и Лаутаро Мартинеса. Итальянцы, которые дошли до финала в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов и виделись там в этом, неожиданно сходят с дистанции уже в 1/8 финала.