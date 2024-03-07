"Реал" и "Манчестер Сити" пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов

6 марта определились еще два участника четвертьфинала Лиги чемпионов. В гости к мадридскому "Реалу" приехал "РБ Лейпциг", а "Манчестер Сити" в родных стенах экзаменовал "Копенгаген". Доставили ли андердоги хлопот фаворитам, знает спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Манчестер Сити" (Англия) – "Копенгаген" (Дания)

Фото: AP Photo/Dave Thompson

Уже тот факт, что датчане добрались до 1/8 финала, заслуживает уважения. Сито квалификации, групповой этап с "Баварией", "Манчестер Юнайтед" и "Галатасараем" – а им хоть бы хны. В первой игре с "Сити" смелые парни Якоба Нееструпа тоже боролись в меру своих сил, но их хватило лишь на один гол против трех у суперклуба Пепа Гвардиолы. Хотя горожане должны были заколачивать гораздо больше, с учетом 26 ударов по воротам и 12-ти в створ – ау, реализация!

Перед ответной игрой "Копенгаген", который неожиданно не является лидером чемпионата Дании, из трех последних матчей выиграл первые два, но затем уступил одному из главных конкурентов – "Мидтьюлланду". "Сити" же вообще не знает поражений во всех турнирах аж с начала декабря, и подошел к ответке в 1/8 финала ЛЧ на позитиве после победного дерби против "Юнайтед".

И команда Гвардиолы с первых же минут домашнего матча с "Копенгагеном" решила не портить настроение ни себе, ни болельщикам. Горожане быстро показали гостям, кто тут хозяин, разыграв два голевых стандарта за первые 10 минут. Для начала на 5-й навес с углового от правого флага выполнил Хулиан Альварес, а защитник "Манчестера" Мануэль Аканджи отклеился от своего оппонента и ногой слета вколотил мяч под перекладину.

А на 9-й все тот же Альварес разыграл стандарт уже слева, кросс на дальнюю, и Родри с пары метров бабахнул головой в перекладину. Игрок "Копенгагена" вынес мяч из штрафной обратно к Хулиану, аргентинец принял снаряд в левом углу, подумал, и пробил. Выстрел был довольно простым – не самым сильным и на удобной высоте, но круглый умудрился пролезть сквозь перчатки голкипера "Копенгагена" Камила Грабары – 2:0.



Фото: AP Photo/Dave Thompson

После голевой двойки "Сити" показал экстра-класс по контролю мяча, в разы превзойдя соперника по количеству передач. Но даже в таких сложных условиях бойцы из Дании нащупали слабину в оборонительных редутах оппонента. Мохамед Эльюнусси на 29 минуте в контратаке протащил мяч до штрафной и отдал пас на партнера, тот в обратку пяткой, и норвежец в касание оформил гол – 2:1.

Но и это событие не стало последним ключевым в первом тайме. Давненько мы не вспоминали про Эрлинга Холанда – вот тут-то и появился повод. Радиоуправляемый кросс Родри на всемогущего норвежского форварда, тот продрался в штрафную, размотал двоих защитников и спокойно развел мяч и вратаря по разным сторонам – 3:1.

Тот, кто выключил телевизор после первых 45 минут, по сути, ничего не потерял. Ну разве что не увидел, как Гвардиола воспользовался удобным случаем проверить в боевых условиях талантливую молодежь, которая пока не избалована большим количеством игрового времени. "Сити" в какой-то момент даже отдал "Копенгагену" мяч, но извлечь из такого подарка что-то, кроме ударов в небеса либо в защитников соперника, датчане так и не смогли. Лишь раз голкипер синих Эдерсон по-настоящему вступил в игру после пушки игрока "Копенгагена" метров с 13-ти. При этом датчане еще и сами едва не пропустили четвертый на последних секундах – спасла перекладина.

"Манчестер Сити" просто сделал свою работу и пошел дальше – без сучка и задоринки. "Копенгагену" же большое спасибо, что не вышли играть против мегазвезд с дрожащими коленями и старались показывать интересный футбол.



"Реал Мадрид" (Испания) – "РБ Лейпциг" (Германия)

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

В первой игре на немецких полях было два по-настоящему ключевых эпизода. Первый – гол-красавец мадридца Браима Диаса, который стал единственным засчитанным в матче, второй – мяч форварда "Лейпцига" Беньямина Шешко в самом начале, отмененный из-за офсайда. Причем спорного, что признал даже полузащитник "Реала" Тони Кроос. Но если здесь фортуна развернулась к "сливочным" лицом, то перед ответной встречей в Мадриде команда Карло Анчелотти стала жертвой арбитров в родном чемпионате. В игре с "Валенсией" при счете 2:2 "Реал" забил на последних секундах, однако судья за мгновения до голевого навеса на Джуда Беллингема взял, да и остановил встречу. Чем вызвал чудовищный скандал.

Говорят, в "Реале" даже увидели в этом руку "Барселоны", которая якобы всеми правдами и неправдами пытается остановить ненавистных конкурентов. Но, видимо, в Ла Лиге их все же уже никто не стопорнет: парни папы Карло на первом месте с семиочковым отрывом. Марко Розе и его "Лейпцигу" такие результаты в Бундеслиге сейчас могут только сниться. А реальность – пятая строчка и отставание от лидирующей тройки на семь очков. Однако "РБ" сыграл дома против "Реала" так, что заставил голкипера соперника Андрея Лунина сделать девять сейвов. Что наводило на мысли – для немцев против одного из главных фаворитов всей ЛЧ еще не все потеряно.

И матч в Мадриде показал, что это действительно так. "Лейпциг" в ответной игре забрал первый тайм практически в одну калитку. Представляю, как обидно было болельщикам "Реала" видеть такое в день 122-летия своего любимого клуба. Немцы здорово прессинговали, проводили разящие контрвыпады и пару раз неслабо прикладывались издали – благо, Лунин здорово сделал свою работу. "Сливочных" же до перерыва в атаке практически не было. Тут-то многие наверняка подумали: а вдруг "Лейпциг" дожмет "сливочных" и сотворит первую громкую сенсацию нынешнего плей-офф?



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Но хитрый лис Анчелотти так просто контору не сдает. Уже в перерыве он поменял Эдуардо Камавингу на Родриго, и бразилец дал атаке "Реала" то, чего ей так не доставало – скоростей и прорывной мощи. Вместе с ним в другом темпе задвигались и игравшие с первых минут Беллингем и Винисиус. Они-то и соорудили мяч, который сильно осложнил жизнь команде Марко Розе.

Зрители наблюдали 65-ю минуту, когда Беллингем получил пас от Крооса, прорвался к полукругу и отдал передачу на Винисиуса в свободную зону около 11-метровой отметки. Бразилец послал мяч четко в левый верхний угол – 1:0. Но только болельщики выдохнули, как им тут же пришлось вновь набрать воздуха в легкие. На часах 68-я минута, "Лейпциг" раскатывает на правом фланге, кросс вышел смазанным, Дани Карвахаль подставил ногу под вынос, но в итоге получился точный пас на Давида Раума. Защитник сделал закидушку обратно в центр, где другой игрок обороны Вилли Орбан оказался тут как тут, проткнув мяч в сетку – 1:1.

"Лейпциг" до последнего держал "Реал" за грудки, наращивая давление. Но и Лунин, и его подмога в обороне смогли погасить пожар. Да еще и немножко повезло в конце: после перекидки Дани Ольмо за шиворот вратарю мяч опустился на перекладину. Мадридцы тоже пытались изредка проверять голкипера немецкого клуба Петера Гулачи – выдержал.

Счет так и не изменился, и команда Анчелотти, как многие и предсказывали, стала еще на шаг ближе к финалу в Лондоне. Но мало кто мог подумать, что билеты в четвертьфинал будут оформлены мадридцами с такими перебоями в системе. Посмотрим, что будет дальше.