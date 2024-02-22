Сонное царство: какими вышли заключительные первые матчи 1/8 финала ЛЧ

21 февраля "Барселона" и "Арсенал" последними сыграли свои первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы бодались с "Наполи", "канониры" – с "Порту". Эти игры совершенно точно не войдут в историю турнира, но и здесь было кое-что любопытное. Боролся со сном, но все же увидел главное спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Теперь мы посмотрели в деле всех участников 1/8 финала, и кто больше всего понравился – решать вам. Но перед этим обязательно стоит пробежаться по претендентам, вступившим в бой последними. Пары неоднозначные: "Наполи" и "Барселона", бегущие весь сезон с подстреленными ногами, и "Порту" с "Арсеналом", которые нет-нет да и выдадут концерт. Шоу в этих играх в итоге не пахло, но без голов клубы нас все же не оставили.

"Порту" (Португалия) – "Арсенал" (Англия)

Португальцы провели групповой этап чисто на классе: набрали одинаковое количество очков с "Барселоной", уступив ей только по дополнительным показателям, и выбили из борьбы за титул "Шахтер" и "Антверпен". Твердая "четверка", наставник клуба Сержиу Консейсау вполне может быть доволен.

Однако то, что происходит с "Порту" в чемпионате, иначе как катастрофой для статуса этого клуба не назовешь. Третье место с отставанием от лидирующих "Спортинга" и "Бенфики" на семь очков – еще полбеды. Команда, которая всегда славилась своей атакой, в 22 играх Примейры забила всего 37 мячей. Да где такое видано! Если не пройти в ЛЧ как можно дальше, Консейсау рискует распрощаться со своим удобным тренерским креслом.

"Арсенал" на фоне "Порту" – чистое доминирование. Уважим наставника англичан Микела Артету, который так обожает это слово. "Канониры" в своей группе Лиги чемпионов обскакали ПСВ, "Ланс" и "Севилью", проиграв лишь однажды и одержав четыре победы. В АПЛ сейчас рубка за первое место не на жизнь, а на смерть, и лондонцы пока хоть и идут третьими, но отстают от лидирующего "Ливерпуля" всего на два балла.

Да еще и двигается "Арсенал" в чемпионате на серии из пяти побед подряд! Да каких: 5:0 против "Кристал Пэлас", 6:0 с "Вест Хэмом", вынос 5:0 в игре с "Бернли" в аккурат перед "Порту". Команда Артеты натурально куражится и получает дикое удовольствие от яркого комбинационного футбола.



Куда делся этот куражный "Арсенал" на домашнем стадионе "Порту" – загадка. Команды выдали настолько скучный первый матч 1/8 финала, насколько это возможно. Красноречивей некуда цифры: к 80-й минуте соперники нанесли по воротам друг друга по пять ударов, и только один – в створ. С такими показателями каши не сваришь.

На основное время вообще пришелся лишь один по-настоящему яркий эпизод. В середине первого тайма Франсишку Консейсау – сын главного тренера "Порту" – загрузил мяч в штрафную, а тот взмыл вверх после отскока от защитника "Арсенала" Габриэла и удачно лег на ногу находившемуся в паре метров от ворот полузащитнику хозяев Вендерсону Галено. Вернее момента забить не придумаешь, а тот возьми да и пробей в дальнюю штангу. Судьба дала Галено еще один шанс, так как мяч отрикошетил прямо в него. И здесь нападающий пробил мимо теперь уже другой штанги – вот судьба-злодейка! Но его время еще придет.

Почти все остальное время болельщики наблюдали бесконечную возню в середине поля. Тренерский штаб "Порту" явно поставил задачу сковать охотно бегущий в атаку "Арсенал" по рукам и ногам, невзирая на то что это убьет красоту футбола – результат в плей-офф превыше всего. И Артета так и не нашел противоядие, однако до поры тоже оставлял свои ворота запертыми на замок. Пока не наступила последняя добавленная минута матча.

Лондонцы отбили атаку хозяев и хотели развить свою через длинный пас, но защитник "Порту" Отавио перехватил посылку в центре поля и переадресовал ее на Галено. Поразмыслив, бразилец решил бахнуть по обводящей траектории с левого фланга метров с 25 и положил в дальний угол самую настоящую конфету – 1:0. Пожалуй, это был самый красивый гол из тех, что были забиты в первых играх 1/8 финала нынешнего розыгрыша.

Но несмотря на смачную ложку меда, от бочки дегтя никуда не деться. Хочется верить, что в ответной игре 12 марта вместо борцовской возни мы увидим обоюдоострые кавалерийские атакующие наскоки.

"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания)

Неаполь после завоеванного в минувшем сезоне чемпионства трясет. На групповом этапе с "Наполи" поработали сразу два тренера – Руди Гарсия и Вальтер Мадзарри, а на первый матч плей-офф выведет уже третий – Франческо Кальцона. Импульсивный президент "Наполи" Аурэлио де Лаурентис продолжает тасовать карты после ухода выигравшего Серию А Лучано Спалетти.

Гарсия и Мадзарри осенью наскребли на второе место в группе ЛЧ с "Реалом", "Брагой" и берлинским "Унионом", но в чемпионате завалились и тот и другой. Кальцона, который теперь будет тренировать "Наполи" и совмещать эту работу с постом рулевого сборной Словакии, принял неаполитанцев на девятом месте в таблице Серии А. От такой чехарды главные звезды команды, среди которых Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия, закисли и никак не могут выйти на свой максимум.

У "Барселоны" на тренерской скамейке тоже все ходуном. Хави так устал разгребать проблемы с составом и игрой, что уже объявил о своей добровольной отставке этим летом. При этом ходят разговоры, что наставника могут поменять и раньше. Преимущественно из-за выступления в Ла Лиге: третье место и лидирующий "Реал" с отрывом в восемь очков никому не добавят оптимизма. А ведь еще в прошлом сезоне Хави праздновал с "Барселоной" чемпионство – жизнь оборачивается на 180 градусов очень быстро. ЛЧ для тренера и его команды осталась единственным шансом завершить ломкий сезон на позитиве.

Если откуда-то с небес за игрой наблюдал великий Диего Марадона (ведь это матч, который был сыгран на стадионе его имени, да еще и командами, в которых он когда-то выступал собственной персоной), вряд ли он остался бы доволен качеством зрелища – особенно в исполнении "Наполи".



Даже хромающая "Барселона" на фоне разбитых бесконечными тренерскими отставками неаполитанцев выглядела как непогрешимый механизм. Особенно хорошо у Хави работал высокий прессинг, из-за чего хозяева еле выбирались со своей половины поля. Трудился только голкипер "Наполи" Алекс Мерет, который вытащил парочку опасных ударов в исполнении Ламина Ямаля (суперталант в свои 16 лет и 223 дня стал самым юным игроком в истории плей-офф ЛЧ) и Илкая Гюндогана. Пока один вратарь работал, его визави Марк-Андре тер Стеген вполне мог сбегать за кофе и позависать в телефоне: "Наполи" в атаке практически не было.

Но даже при этом у "Барсы" моментов было кот наплакал. Преобразовать контроль ситуации в гол каталонцы смогли на 60-й минуте. Долгий розыгрыш мяча, Педри протолкнул круглого на Роберта Левандовского, а поляк сделал все как надо, пробив аккуратно в ближний угол, – 1:0. Была и еще парочка симпатичных атак, пусть и не столь опасных, как голевая. Хотя Мерету все равно пришлось попотеть.

Но "Наполи", который за весь матч нанес всего четыре выстрела, умудрился-таки соорудить один точный. Андре-Франк Замбо-Ангисса нашел в штрафной Виктора Осимхена, тот отбился от защитника "Барсы" Иньиго Мартинеса и вдруг оказался один на один с тер Стегеном. Форвард, который оценивается в 110 миллионов евро, такие моменты решает с закрытыми глазами – 1:1 на 75-й минуте. Мартинес и его партнеры пытались намекнуть, что Осимхен боролся против правил, но судья был тверд как скала.

После гола "Наполи" попытался прибавить в движении, но это было скорее следствием эмоций. Ничего сверхъестественного Кальцона и его игроки "Барселоне" так и не предложили. Да и могли ли в ситуации, когда тренер до матча отработал с коллективом всего пару дней.

К 12 марта, когда пройдет ответная встреча в Барселоне, специалист и его штаб наверняка продемонстрируют первые осмысленные наработки. Как на них среагируют Хави и компания, узнаем совсем скоро.

