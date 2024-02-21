Душнилы и авантюристы: чем запомнился третий день 1/8 финала Лиги чемпионов

Битва миланского "Интера" и мадридского "Атлетико" стала главным блюдом третьего дня 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся 20 февраля. Однако по зрелищности его затмило противостояние ПСВ из Эйндховена и дортмундской "Боруссии". О самых ярких эпизодах этих поединков расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Надо признать: в первых играх 1/8 финала мы изначально наблюдали пары с неравным раскладом сил – пусть и не обошлось без сенсаций в лице поражения "Баварии" от ног римского "Лацио". Теперь же наступил момент, когда в битву вступили более чем сопоставимые оппоненты. И предсказать победителя здесь было крайне сложно.

ПСВ (Нидерланды) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Немцы под руководством Эдина Терзича минувшей осенью выбрались в плей-офф ЛЧ из "группы смерти", нашпигованной такими монстрами, как ПСЖ, "Милан" и "Ньюкасл" – да еще и с первого места. У ПСВ задачка была не менее сложной, но разбитная банда Петера Боса сумела запрыгнуть на вторую строчку в квартете с "Арсеналом", который в итоге занял место лидера, а также "Лансом" и "Севильей".

При этом в своих чемпионатах "шмели" и "фермеры" выступают с разной степенью удовлетворения результатами. "Боруссия" в родной Бундеслиге идет ниже даже самых непритязательных ожиданий, занимая четвертую строчку и отставая от первой аж на 17 очков. Да еще и с голами проблемы: 44 мяча в 22 играх – худший результат в немецком топ-5. Не этого ожидали от Терзича, который в прошлом сезоне до последнего бился за чемпионство с "Баварией".

ПСВ в родном чемпионате – смерч. Петер Бос соорудил машину-убийцу, которая не знает поражений в нынешнем сезоне Эредивизи, да еще и одержавшая 20 побед в 22 матчах с разницей мячей 70:10. Более того, за весь футбольный год красно-белые проиграли только два официальных матча – "Арсеналу" в Лиге чемпионов (очень болезненные 0:4 в Лондоне) и "Фейеноорду" в Кубке (0:1 и вылет из турнира). К слову, для Боса "Боруссия" – не пустой, но и не самый ласкающий слух звук: специалист работал там в 2017 году, но после бодрого начала резко завалился в Бундеслиге и не выплыл из группы ЛЧ, набрав только два очка.

Перед началом встречи фанаты ПСВ устроили на трибунах файер-шоу (категорически осуждаем такое поведение), будто предваряя яркие вспышки на поле в исполнении двух задорных авантюрных команд. Однако это была еще и битва прессингов, в которой чуть лучше лишать соперника кислорода получалось у хозяев поля.



Фото: AP Photo/Peter Dejong

Но к середине тайма "Боруссия" привыкла к давлению и начала потихоньку подбираться к голу. А на 24-й минуте немцы врубили на левом фланге свой пресс, отобрали мяч и устроили быстрый перепас у границ штрафной с конечным адресатом в лице Дониэлла Малена. Тот прорвался в штрафную и бабахнул в ногу защитника ПСВ Сержиньо Деста, а от нее мяч срикошетил в перекладину и отлетел в сетку. Гол форвард праздновать не стал, так как и сам когда-то был покорным слугой Эйндховена.

После пропущенного мяча нидерландцы впали в ступор, из которого выбрались только ближе к перерыву. И тут же на ворота Александра Майера (основной голкипер Грегор Кобель получил травму прямо на разминке перед игрой) полетел шквал атак. Но то Йохан Бакайоко плохо подстроится под мяч после кросса на дальнюю штангу, то Исмаэль Сайбари после быстрой атаки исполнит посильный для вратаря выстрел – как было ноль голов у ПСВ до перерыва, так и осталось.

Игрок не может – судья поможет. В начале второй 45-минутки защитник "Боруссии" Матс Хуммельс рискованно бросался в подкат в своей штрафной против Малика Тилльмана, но вроде как сначала сыграл в мяч, а уже потом в ногу соперника. Но главный арбитр и его ВАР-команда все равно назначили пенальти – решение, которое тянет на скандал. Лучший снайпер ПСВ Люк Де Йонг подарок судьбы воплотил в точный удар с 11-метровой отметки – 1:1.

Поддерживать столь высокий атакующий темп не под силу практически никому. Вот и ПСВ с "Боруссией" ближе к концу матча были выпотрошены практически до основания. А потому и количество голевых шансов резко сошло на нет. Соперники выдали бодрую веселую ничью, но все же есть доля разочарования: исходя из атакующего потенциала команд, голов могло быть намного больше двух.

Станет ли возвращение Петера Боса в Дортмунд успешным или "Боруссия" дома свое не отдаст и выйдет в четвертьфинал, узнаем 13 марта.

"Интер" (Италия) – "Атлетико" Мадрид (Испания)

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Оппоненты, которые на групповой стадии не уступили никому из своих соперников. При этом "матрасники" под руководством Диего Симеоне выбрались в плей-офф с первого места, забрав пальму первенства у "Лацио", "Фейеноорда" и "Селтика", а "нерадзурри" под управлением Симоне Индзаги пропустили вперед "Реал Сосьедад" по дополнительным показателям, но обскакали "Бенфику" и "РБ Зальцбург".

Внутренний чемпионат "Интер" проводит роскошно: лишь одна дурацкая осечка в сентябрьском матче против "Сассуоло", а в остальном же – 20 побед, три ничьи и девять очков преимущества над идущим вторым "Ювентусом". Более того, черно-синие в Серии А идут на серии из шести викторий – вот и попробуй их останови.

"Атлетико" же в Ла Лиге держится скромнее: четвертая строчка и отставание от взобравшегося на первое место самого ненавистного врага – мадридского "Реала" – на 11 очков. Но Симеоне не был бы самим собой, если бы не показывал бешеный волевой характер даже в самых тяжелых ситуациях. И поход за "ушастым" кубком – прекрасный шанс взбодрить не слишком гладкий сезон.

При этом матчи против "Интера" вызывают у Симеоне смешанные чувства. Наставник "Атлетико" души не чает в миланском гранде, за который он отыграл два сезона в конце 1990-х. Да еще и Индзаги – его давний товарищ со времен совместного выступления за "Лацио".



Фото: AP Photo/Luca Bruno

Но на поле старым приятелям не до сантиментов. Две вышколенные тренерские команды почти все 90 минут были похожи на прилежных студентов, сдающих экзамен по надежной обороне и качественному прессингу. Про моменты у ворот друг друга команды забыли почти напрочь. Душно было настолько, что хотелось открыть форточку. Канье Уэст, которого заметили на трибунах в ставшей фирменной чудаковатой маске, наверняка не раз пожалел, что выбрал поход на футбол вечером вторника.

Хорошенько сквозить в защитных рядах у "Атлетико" начало только во втором тайме. Что немудрено: и носиться в нападении, и держать оборону идеально все 90 минут невозможно. Наконечником атак то и дело становился вышедший в перерыве Марко Арнаутович, но до поры ему катастрофически не хватало точности. Правда, в кульминационный момент встречи австриец все же не промахнулся.

На 79-й минуте игроки "Атлетико" прозевали мяч в центре поля, снаряд к штрафной протащил Лаутаро Мартинес и пробил прямо в голкипера испанцев Яна Облака. Круглый отлетел к Арнаутовичу, который хоть и ударил по пустым воротам не слишком уверенно, но ни вратарь, ни бросившийся на амбразуру защитник его полет так и не остановили – 1:0.

Только после этого подопечные Симеоне вдруг вспомнили, что такое атака. В первую очередь усилиями Альваро Мораты, который в последний момент восстановился после травмы. Но попытки забить сначала споткнулись о его неточный удар головой, а затем о частокол ног защитников "Интера".

Итальянцы в плане результата первый экзамен сдали на отлично, а вот "Атлетико" ждет непростая пересдача на родном стадионе. Кто же выйдет победителем из дуэли Симоне и Симеоне, увидим 13 марта.

