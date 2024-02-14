"Реал" и "Манчестер Сити" выиграли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольная Лига чемпионов вернулась 13 февраля после двухмесячного перерыва. Стадию 1/8 финала открыли битвы фаворитов турнира мадридского "Реала" и "Манчестер Сити" против "РБ Лейпцига" и "Копенгагена" соответственно. Как гранды выглядели на фоне своих менее именитых соперников, знает спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Matthias Schrader

В середине декабря после завершения группового этапа Лиги чемпионов мы отправили турнир на небольшой перерыв, чтобы тут же начать считать дни до его возобновления. И вот мурашки от легендарного гимна снова с нами.

Да, не сказать, что в первых матчах 1/8 финала стоило рассчитывать на неожиданные сюжеты. Все-таки "Реал" и "Манчестер Сити" на фоне "Лейпцига" и "Копенгагена" выглядят неприступными крепостями. Интрига скорее крылась в том, смогут ли более скромные по статусу клубы превратить проход грандов в четвертьфинал в семь кругов ада. И, судя по первым играм, немцам и датчанам это в той или иной степени уже удалось.

"Копенгаген" (Дания) – "Манчестер Сити" (Англия)

Безусловно, действующий победитель Лиги чемпионов в этой паре – безоговорочный фаворит. Собственно, всего нынешнего розыгрыша турнира это тоже касается. У "Манчестер Сити" все просто великолепно: последнее поражение было аж в начале декабря, а в крайних 10 играх во всех турнирах англичане неизменно выигрывали. В Лиге чемпионов команда Пепа Гвардиолы вообще не заметила никого, победив во всех шести матчах в квартете с "Лейпцигом", сербской "Црвеной Звездой" и швейцарским "Янг Бойз". Топы, что тут скажешь.

Но если бы "Копенгаген" стушевался еще до поединка, это были бы не те крепкие датские парни, которых мы увидели на групповом этапе. Команда 35-летнего специалиста Якоба Нееструпа выбралась из дикой заварушки, оказавшись в таблице выше турецкого "Галатасарая" и некогда грозного английского "Манчестер Юнайтед". Над датчанами в группе расположилась только "Бавария". Причем "Копенгаген" отобрал очки и у хваленых немцев, сыграв с ними вничью на выезде, и у англичан, взяв верх в голевой перестрелке на домашней арене со счетом 4:3.

Более того, датчане – единственный клуб из всех участников 1/8 финала, который начал свой путь в нынешней Лиге чемпионов аж со второго квалификационного раунда. А они все идут и не ломаются – воины. И Нееструп до игры еще раз показал боевой дух своих подопечных, заявив, что верит в победу над "Манчестер Сити", потому что звезды с Туманного Альбиона – такие же люди, как и его футболисты.

Проблема для "Копенгагена" в том, что эти люди совершенно бесподобно играют в футбол. С первых минут "Сити" устроил привычный мастер-класс по тотальному владению мячом, доводя соперника до головокружения. В первый гол это преимущество преобразовалось довольно быстро. На 11-й минуте Рубен Диаш выполнил идеальный кросс направо с середины поля, Фил Фоден технично обработал снаряд и нашел в штрафной Кевина Де Брюйне, который спокойно отправил мяч в дальний угол – 1:0 в пользу англичан.



"Сити" продолжил шквал атак, не давая "Копенгагену" поднять голову. Правда, после получаса игры команда Гвардиолы вдруг ослабила вожжи, чем и воспользовались хозяева. Неразогретый голкипер "Сити" Эдерсон, который больше получаса просто смотрел футбол, случайно вынес мяч на чужого. Мохамед Эльюнусси долбанул по воротам, но попал в защитника гостей, круглый отскочил в центр на линию штрафной, а подхвативший его Магнус Маттссон возьми да и ударь издали в правый верхний угол точнее некуда – 1:1.

Датско-шведский полузащитник под конец тайма вновь попал в объектив, но уже со знаком минус. Снова голевая атака "Сити" зародилась на правом фланге, где Маттссон не совладал с Де Брюйне, а тот исхитрился выдать голевую на ворвавшегося в штрафную Бернарду Силву. Португалец не подвел – 2:1.

После перерыва "Копенгаген" попытался сыграть с позиции силы, но как тут ни старайся, "Сити" есть "Сити" – переиграть их почти нереально. Англичане потихоньку душили хозяев шквалом атак и невозможностью перевести дух и в конечном счете отыскали еще одну болевую точку. Все те же Фоден и Де Брюйне обыгрались в штрафной, бельгиец отдал вторую голевую в матче, а англичанин спокойно воткнул мяч в сетку метров с семи – 3:1.

Да, кстати, мегафорвард "Сити" Эрлинг Холланд был на поле все 90 минут. Парочка его выпадов действительно были жгучими, но для нападающего такого уровня норвежец все же сыграл намного ниже ожиданий. Ждем от него более активных и акцентированных действий в ответной встрече в Манчестере 6 марта.

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Реал Мадрид" (Испания)

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

На групповом этапе "Лейпциг" взял максимум очков в играх с "Црвеной Звездой" и "Янг Бойз", но проиграл обе встречи с "Сити". Для второго места в квартете таких результатов хватило за глаза. Но вот беда: в 2024 году команда Марко Розе выиграла только один матч в чемпионате из пяти, да еще и выдала серию из трех поражений. Такой себе расклад перед битвой с одним из фаворитов всей Лиги чемпионов.

А "Реал" есть "Реал". И свою группу в ЛЧ выиграл, взяв шесть из шести матчей с итальянским "Наполи", португальской "Брагой" и немецким "Унионом", и в чемпионате Испании наладил дела, скинув с первого места главную выскочку нынешнего сезона – "Жирону". Лафу подпортил лишь вылет из Кубка Испании в противостоянии с соседями по Мадриду "Атлетико", но бравые солдаты Карло Анчелотти стойко переживали и не такие удары судьбы.

Правда, один важный боец из отряда великого итальянца вылетел прямо за несколько дней до "Лейпцига". На две-три недели без игры остался разрывающий все и вся Джуд Беллингем. И это действительно проблема, так как "Реал" с англичанином на поле и без него – две пусть и небольшие, но все же разницы. А если добавить сюда тот факт, что "сливочные" давно лишились основного голкипера Тибо Куртуа и парочки игроков в защите, вообще удивляешься, как мадридцы умудряются сохранять столь мощный ход.

В итоге сюжет этой игры наверняка удивил многих. "Реал" не то что не начал с позиции силы, он еще и умудрился пропустить на второй минуте. Правда, гол не засчитали из-за нарушения на голкипере испанского гранда Андрее Лунине. "Лейпциг" почувствовал, что даже с "Реалом" в его бешеных кондициях вполне можно играть. Особенно давал слабинку левый фланг обороны, за который отвечал Ферлан Менди. Брешью пару раз воспользовался форвард немцев Беньямин Шешко, но либо точность подводила, либо Лунин давал повод о себе заявить.



Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Но как только "Лейпциг" переставал лишать атаку "Реала" желанного пространства, запахло жареным. В середине тайма испанцы даже отдали сопернику мяч, чтобы ловить его на быстрых выпадах, во время которых защищающимся гораздо сложнее смыкать стройные ряды. Однако до перерыва голов так и не случилось. Зато на вторую половину для нас припасли эстетский подарок.

На позиции Беллингема у "Реала" вышел Браим Диас. То, что он сделал на 48-й минуте, – шедевр, достойный того, чтобы пересмотреть его десятки раз. Испанец принял мяч на правом фланге, устоял в борьбе, обыграл парочку соперников и эстетски отправил снаряд в дальний угол с выверенной точностью – 1:0. А потом даже отпраздновал как Беллингем, так что воссоздал своего выбывшего из-за травмы одноклубника на все 100.

И тут у "Лейпцига" вдруг поперло. Хозяева поля после 70-й минуты стали дубасить по воротам Лунина как из пулемета, но ни удары издали, ни выходы один на один не привели к тому, что голкиперу "Реала" пришлось выискивать мяч, барахтающийся в сетке: все угрозы он отвел как положено. В итоге Лунин повторил достижение Куртуа, сделав девять сейвов за матч и в итоге так и не пропустив – царский результат.

Более чем вероятно, что команда Анчелотти дома покажет футбол совершенно иного содержания. Но есть ощущение, что и на "Сантьяго Бернабеу" немецкий клуб способен нехило напрячь "Реал". Все точки над и в этой схватке будут окончательно расставлены 6 марта.