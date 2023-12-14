Проход ПСЖ и осечка "Барселоны": главные итоги шестого тура группового этапа ЛЧ

14 декабря состоялись заключительные матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с ПСЖ, а "Милан" одержал волевую победу над "Ньюкаслом". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о главных итогах этих и других матчей.

"Боруссия" Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция)

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Главная интрига развернулась в группе F, где выйти в плей-офф Лиги чемпионов могли сразу три клуба – ПСЖ, "Ньюкасл" и "Милан". Еще один участник квартета – дортмундская "Боруссия" – решил вопрос с проходом в 1/8 финала заранее.

Немного забегая вперед: вторую путевку получила французская команда. Однако в большей степени это заслуга миланцев, которые параллельно бились с "Ньюкаслом" на его поле. Ведь, если бы в этой встрече победили англичане (а шансы на это были), в плей-офф по дополнительным показателям прошли бы они, а не французский клуб.

При этом, выступая в Дортмунде, подопечные Луиса Энрике были близки к тому, чтобы упустить свой шанс на 1/8 финала ЛЧ. В этом матче у парижан была задача минимум – не проиграть, и французы справились с ней с большим трудом.

В первом тайме десяток моментов создали и те и другие, но эпизоды в исполнении ПСЖ были чуть чаще и опаснее. Особенно выделяются две очень опасные атаки. На 17-й минуте Килиан Мбаппе оказался один на один с голкипером "Боруссии" Грегором Кобелем, обошел его и послал мяч в пустые ворота. Но снаряд с ленточки фантастически красивым маневром вытащил защитник немецкого клуба Никлас Зюле. А две минуты спустя Брадли Баркола обводящим ударом с 12 метров угодил в штангу.

Тем не менее счет в начале второго тайма открыла именно "Боруссия". На 51-й минуте Никлас Фюллькруг оказался с мячом на левом краю штрафной, отдал пас в центр, а Карим Адейеми несильно, но точно закатил снаряд в угол. Впрочем, ПСЖ практически тут же отыгрался: Мбаппе слева влетел в штрафную и попытался отдать пас – передачу заблокировал защитник "Боруссии". Однако мяч отскочил к Уоррену Заир-Эмери, который подстроился и мощно пробил без шансов для Кобеля. На 76-й минуте Мбаппе забил второй гол, но радость парижан была недолгой – судейская бригада после видеоповтора зафиксировала офсайд.

ПСЖ, несмотря на обилие неиспользованных в этом матче моментов, все-таки смог заскочить в последний вагон уходящего в плей-офф ЛЧ поезда. "Боруссия" же отправилась в 1/8 финала с первого места в группе.

"Ньюкасл" (Англия) – "Милан" (Италия)

Фото: AP Photo/Scott Heppell

Параллельный матч вышел не менее захватывающим. В первом тайме "Ньюкасл" давил, имел несколько шикарных моментов, но открыл счет лишь на 33-й минуте. "Сороки" разыграли блестящую комбинацию, Энтони Гордон покатил на Льюиса Майли, тот оставил под удар Жоэлинтону, а бразилец с ходу мощно выстрелил точно в девятку.

Этот гол выводил "Ньюкасл" в плей-офф Лиги чемпионов. Но второй тайм в исполнении "Милана" перевернул ситуацию на 180 градусов.

После перерыва "россонери" взялись за ум и сумели отыграться на 59-й минуте. Рафаэл Леау с левого фланга навесил в штрафную, Фикайо Томори не попал по мячу, но снаряд отскочил к Оливье Жиру. Тот в касание отдал передачу на Кристиана Пулишича, а американец без проблем переиграл голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравку.

Здесь уже включились игроки английского клуба, но, несмотря на их усилия, в самой концовке гостям удалось забить и второй. На 84-й минуте футболисты "Милана" убежали в контратаку, Ноа Окафор отдал направо на Саму Чуквезе, а нигериец послал мяч в сетку.

Таким образом, итальянская команда прошла в плей-офф Лиги Европы, а "Ньюкасл" после такой драматичной кампании вылетел из еврокубков.

"Атлетико Мадрид" (Испания) – "Лацио" (Италия)

Фото: AP Photo/Pablo Garcia

Не самым интригующим, но все же интересным получился матч двух лидеров группы E. Первый поединок этих команд запомнился невероятной развязкой на пятой добавленной минуте, когда спасительный для римлян гол забил голкипер команды Иван Проведель. Тот мяч однозначно вошел в историю Лиги чемпионов, поэтому было интересно, что смогут показать "Атлетико" и "Лацио" в ответной встрече. На этот раз чуда не произошло: испанская команда забрала три очка, причем достаточно уверенно.

"Матрасники" открыли счет уже на шестой минуте: "Лацио" провалился в обороне, Самуэл Лино с левого фланга прострелил в центр, а Антуан Гризманн подстроился и в касание послал мяч мимо Проведеля. На 38-й минуте "Атлетико" забил второй: с передачи Науэля Молины отличился Марио Эрмосо. Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда.

Тем не менее в начале второго тайма команда Диего Симеоне удвоила счет. Снова неудачно сыграли в обороне футболисты "Лацио", Самуэл Лино оказался с мячом, отыгрался с Мемфисом Депаем, после чего пробил под самую перекладину. Римляне от этого оправиться не смогли, поэтому мадридский клуб вышел в плей-офф с первого места, "Лацио" остался на втором.

Другие матчи

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

В параллельном матче группы Е между шотландским "Селтиком" и нидерландским "Фейеноордом" рефери добавил аж шесть минут (а отыграли в итоге восемь). Луис Пальма с пенальти вывел британцев вперед, а Янкуба Минте в концовке сравнял счет. Тем не менее на первой добавленной ко второму тайму минуте "Селтик" вырвал победу усилиями Густафа Лагербильке.

С турнирной точки зрения этот поединок ничего не решал: "Селтик" вылетел из еврокубков еще до этой встречи, а "Фейеноорд" заранее оформил выход в Лигу Европы. Однако матч все равно вошел в историю. Хронологически он закончился позднее всех в шестом туре, а значит, стал заключительным на групповом этапе, который был сыгран по нынешней системе в последний раз. Со следующего сезона Лига чемпионов предстанет перед нами в обновленном формате.

Среди оставшихся встреч наибольший интерес вызвал поединок португальского "Порту" и украинского "Шахтера", в котором было забито сразу восемь мячей. Обе команды боролись за вторую путевку в плей-офф ЛЧ в группе H, но успешнее оказались футболисты хозяев. В первом тайме на дубль Вендерсона Галено "Шахтер" ответил точным выстрелом Даниила Сикана.

После перерыва Мехди Тареми увеличил разрыв, но автогол Стефена Эуштакиу сократил отставание украинцев. "Порту" сумел дожать соперника: голы Пепе и Шику Консейсау фактически решили все вопросы в матче. Впрочем, в концовке "Шахтер" громко хлопнул дверью – третьим голом отметился Эгиналдо. Итоговый счет – 5:3.

Не менее драматично, хотя и без какой-либо выгоды для победителей закончился другой матч группы H между бельгийским "Антверпеном" и испанской "Барселоной". Уже на второй минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Артура Вермерена. Ферран Торрес сравнял счет до перерыва, но в начале второго тайма "Антверпен" снова повел – отличился Винсент Янссен. Лишь на 91-й минуте Марк Гиу сумел установить равенство, но куражу бельгийской команды не было предела. Спустя минуту она в третий и последний раз в матче вышла вперед усилиями Джорджа Иленихена – 3:2.

Эта победа стала для "Антверпена" первой на нынешней групповой стадии. В целом же хозяева давно оформили свой вылет из еврокубков. "Барселона" и "Порту" отправились в 1/8 финала Лиги чемпионов, а "Шахтер" – в Лигу Европы.

В группе G в противостоянии немецкого "Лейпцига" и швейцарского "Янг Бойз" сильнее оказались хозяева: голами за победителей отметились Беньямин Шешко и Эмиль Форсберг, швейцарцы ответили точным ударом Эбримы Колли. В матче между сербской "Црвеной Звездой" и английским "Манчестер Сити" победу одержали звездные гости. На голы Мики Хэмилтона, Оскара Бобба и Калвина Филлипса (с пенальти) хозяева ответили точными ударами Хван Ин Бома и Александара Катаи.

"Сити" стал второй командой после мадридского "Реала", одержавшей на нынешнем групповом этапе шесть побед в шести матчах. Вместе с англичанами в плей-офф Лиги чемпионов отправился "Лейпциг", а "Янг Бойз" попытает счастье в Лиге Европы.