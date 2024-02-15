ПСЖ и "Лацио" выиграли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

14 февраля французский ПСЖ и немецкая "Бавария" вступили в борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов. В соперниках у европейских суперклубов были весьма неудобные оппоненты – испанский "Реал Сосьедад" и итальянский "Лацио" соответственно. Смогли ли фавориты выйти из схватки победителями без лишних проблем, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Christophe Ena

Лига чемпионов постепенно разгоняется после перерыва. Задел на проход в четвертьфинал уже оформили фавориты турнира мадридский "Реал" и "Манчестер Сити", теперь же настала очередь других грандов – ПСЖ и "Баварии". Однако если испанцы и англичане подходили к бою в форме, близкой к идеальной, то про французского и немецкого грандов такого в полной мере не скажешь. А посему у "Реал Сосьедада" и "Лацио" были все шансы пошуметь на славу.

ПСЖ (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания)

Фото: AP Photo/Christophe Ena

Матч, который наверняка выбрали для вечернего просмотра большинство российских болельщиков. Ну как не попереживать за Арсена Захаряна, который пусть пока и не стал ключевым игроком "Сосьедада", но свои шансы на поле регулярно получает. Вышел он и в этот раз, но обо всем по порядку.

За "Реал" до игры с ПСЖ было довольно тревожно. Атакующий проект Иманоля Альгуасиля в последних играх неожиданно заглох: подопечные испанского тренера не знали радости забитых голов четыре игры подряд. При этом если отдельно брать выступления "Сосьедада" в ЛЧ минувшей осенью, все выглядит довольно уверенно: первое место в группе и оставленные позади миланский "Интер", португальская "Бенфика" и австрийский "РБ Зальцбург".

У ПСЖ в Лиге чемпионов все куда более скромно. Правда, и квартет, в который попали парижане, недаром именовали "группой смерти". До последнего тура и ПСЖ, и "Милан", и дортмундская "Боруссия" с "Ньюкаслом" претендовали на выход в плей-офф, но в итоге до февральских игр еле добрались французы и немцы.

В чемпионате парижане как всегда бьются сами с собой: первая строчка в таблице с отрывом от ближайшего соперника на 11 очков. Да и в целом французы не знают поражений во всех турнирах аж с начала ноября! Но к наставнику команды Луису Энрике у болельщиков все равно есть вопросы. Им не кажется, что испанец за более чем полгода работы смог раскрыть весь огромный потенциал звездного коллектива – и в этом есть доля правды. Только уверенный проход "Сосьедада" мог бы заставить хотя бы часть торсиды повернуться к тренеру лицом.



Фото: AP Photo/Christophe Ena

Звучит удивительно, но именно "Реал" с первых минут был законодателем мод, лишив ПСЖ пространства и возможности креативить. При этом испанцы не сказать, что сильно напрягали голкипера хозяев Джанлуиджи Донарумму. Разве что под конец первого тайма тот едва не пропустил в левую девятку после дальнего удара Микеля Мерино – спасла перекладина. До этого момента удары гостей не сильно пугали итальянского вратаря.

Еще более удивительно, что "Реал" сломался при первом же серьезном натиске: подача Усмана Дембеле с углового на 58-й минуте, Маркиньос – король воздуха, который смог переправить мяч к дальней штанге, где всеми позабытый Килиан Мбаппе добил круглого в сетку ударом из арсенала каратиста – 1:0.

После этого гола гостей на поле, по сути, больше никто не видел. Замены Альгуасиля, в том числе выход Захаряна на 66-й минуте, не изменили вообще ничего. Как бы обидно это ни звучало, но у Арсена не получилось обострить игру, а из заметных действий – разве что пара неточных фланговых подач. Ну а ПСЖ, почувствовав наконец гуляющий ветер в защитных рядах соперника, на 70-й минуте разогнал атаку по диагонали справа налево с передачей Фабиана Руиса на Брэдли Барколя, тот удрал ото всех и спокойно катнул мяч мимо вратаря – 2:0.

Испанцы пережили пятый матч подряд без забитых голов, а парижане поедут в Сан-Себастьян с неплохим запасом прочности. Смогут ли Захарян и компания перевернуть ход этого противостояния, узнаем 5 марта.

"Лацио" (Италия) – "Бавария" (Германия)

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Конечно, мюнхенцы в этой паре, с учетом их звездного состава, были безоговорочными фаворитами. Да еще и разозленными на весь мир после болезненного фиаско со счетом 0:3 в матче против "Байера" – прямого конкурента за чемпионство в Бундеслиге. Такое удушающее поражение не оставляло команде выбора, кроме как выйти на поле олимпийского стадиона в Риме и не оставить камня на камне от своего соперника.

Однако атмосферу вокруг немецкого гранда сложно назвать здоровой: фанаты настолько недовольны игрой команды под руководством Томаса Тухеля, что усиленно требуют отставки тренера. Тут уже никто и не вспомнит, что на групповом этапе в квартете с "Копенгагеном", "Галатасараем" и "Манчестер Юнайтед" немцы в шести матчах лишь однажды сыграли вничью и выиграли остальные пять встреч.

"Лацио" вполне подходил на роль очередной лигочемпионской жертвы мюнхенцев. Подопечные Маурицио Сарри выпорхнули в плей-офф со второго места, оставив позади крепкие "Фейеноорд" из Нидерландов и "Селтик" из Шотландии, пропустив вперед только мадридский "Атлетико". Но статистика забитых и пропущенных мячей удручала: 7:7 для шести игр – это далеко не вау.

Причем один из голов забил итальянский вратарь с русскими корнями Иван Проведель. И это при тренере, который в свое время ворвался в европейский футбол со сверхатакующим "Наполи"! По ходу, знаменитый "саррибол" и правда мертв. Недаром, по слухам, Маурицио все чаще сам поглядывает на выход. И решение уйти или остаться наверняка будет зависеть от исхода противостояния с "Баварией". Ибо в чемпионате уже и так ловить особо нечего: "Лацио" давно увяз в середине таблицы довольно далеко от зоны ЛЧ.



Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Это был очень специфический матч, где каждый бился не с соперником, а с собственными демонами. "Лацио" почти всю игру ничего не мог противопоставить высокому прессингу мюнхенцев, а "Бавария", забирая мяч и выстраивая позиционное нападение, абсолютно не понимала, что делать дальше. Да еще и пробиваться к воротам соперника приходилось сквозь внушительные оборонительные ряды: "Лацио" садился в защиту едва ли не всей командой. При таких вводных опасный удар со стандарта в исполнении Лероя Сане и неплохая комбинация через мелкий пас в штрафной с неточным завершающим ударом над перекладиной Джамала Мусиалы – максимум, который сумел выжать немецкий гегемон.

И "Бавария" доигралась. Гости по-хорошему должны были вынимать мяч из сетки в самом дебюте второго тайма. Густав Исаксен в чужой штрафной обработал пас из глубины, который не смог прервать защитник мюнхенцев, но начал мешкать, в итоге пробил в грамотно сократившего дистанцию вратаря Мануэля Нойера. Момент стал для команды Тухеля дубиной, шарахнувшей по голове. Но снова погнав в позиционную атаку, хороший завершающий удар так и не вошел в чат.

Зато на 67-й минуте редкий контрвыпад хозяев бац – и превратился в гол. Но не сразу: сначала римскую ракету разогнал легендарный Чиро Иммобиле, в штрафной тот подзапутался, но мяч услужливо отскочил к Исаксену, а на датчанина с нарушением правил попер защитник "Баварии" Дайо Упамекано. За такую дерзость француз увидел перед собой красный свет карточки и отправился отдыхать, а Иммобиле подошел к мячу и пробил с пенальти в противоположный от Нойера угол – 1:0.

Немцы давили даже вдесятером, но все равно услышали финальный свисток, когда на табло рядом с их эмблемой горел ноль. Добивающий мюнхенцев факт: за весь матч они так и не смогли ни разу ударить в створ ворот. Суперголеадор гостей Харри Кейн отбегал просто вхолостую – в общем страшный сон. Как Томас Тухель будет выходить из этой ситуации в ответной встрече и он ли вообще будет у руля "Баварии" после таких "ошеломительных" результатов, увидим 5 марта.