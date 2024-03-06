"Бавария" и ПСЖ вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

5 марта прошли первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. За выход в следующую стадию турнира боролись "Бавария" и "Лацио", а также "Реал Сосьедад" и ПСЖ. И если во второй паре интриги, по сути, и не было, то в первой все же остался люфт для чуда. О кипящих страстях в Мюнхене и Сан-Себастьяне расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Реал Сосьедад" (Испания) – ПСЖ (Франция)

Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos

Арсен Захарян против Килиана Мбаппе – это, конечно, сильно. Правда, россиянин из "Реал Сосьедада" в первой игре в Париже выйдя на замену, не показал почти ничего. А во второй и вовсе не принял участие из-за травмы.

Дела у команды Захаряна весьма плохи: "Реал Сосьедад" в последних девяти играх во всех турнирах добился победы лишь раз. В скверную серию вошли, в том числе, 0:2 в первом матче с ПСЖ и вылет из Кубка Испании. Команда Иманоля Альгуасиля, которая приучила к яркому организованному футболу, летит в крутое пике.

А у ПСЖ все по плану: лидерство с большим отрывом в Лиге 1, поход за Кубком страны и продолжение битвы за ЛЧ. Даже качели с уходом/неуходом Мбаппе в "Реал" уже давно воспринимаются как нечто будничное. Правда, поговаривают о конфликте наставника команды Луиса Энрике с главной звездой ПСЖ. Но если он и есть, на ответном матче против "Реал Сосьедада" это никак не отразилось. Мбаппе вышел в старте с капитанской повязкой и отработал ее по полной.

В первом тайме вся острота крутилась вокруг французского гения. На исходе первой десятиминутки Мбаппе протащил мяч слева и прострелил на Барколя – удар в упор принял на себя голкипер "Реала" Алекс Ремиро. Но спустя мгновения ему не оставили никаких шансов. На 15 минуте Усман Дембеле выдал филигранную передачу на ход Мбаппе, тот проник в штрафную, пару раз подразнил защитников на замахе и эстетски уложил снаряд в дальний угол – 1:0. Был у него и еще шанс: испанцы сломались под прессингом ПСЖ, Барколя справа стрелял в центр, Килиан мощно приложился низом, но Ремиро хватило реакции.



Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos

Команда Альгуасиля так и не поняла, как остановить французского гегемона. То, что самым ярким моментом "Сосьедада" стал дальний удар Такефуса Кубо под конец первой 45-минутки, говорит о многом. После перерыва баски чуть прибавили, но вместо дивидендов в виде гола в чужие ворота получили в свои. Ли Кан Ин выдал блистательную верховую передачу налево, Мбаппе ее подхватил и врубил нитро, тем самым организовав выход один на один с точным завершением в ближний – 2:0, дубль футбольной "черепашки-ниндзя" и 34-й гол в 34-матчах. Просто голевой безумец.

К чести "Сосьедада", лебединая песня в Лиге чемпионов им все же удалась. Понятно, что и ПСЖ после дуплета перешел на эконом-режим, но тем не менее. Испанцы проводили атаку за атакой, порой не забивая в упор – голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма стоял стеной. Но на 89-й минуте пал и он: Беньят Турриентес мощно прострелил справа, вратарь отбился прямо на караулящего шанс в центре штрафной Микела Мерино, и капитан команды вколотил-таки мяч в сетку – 1:2.

Конечно, российским болельщикам обидно, что Захарян и его команда прощаются с Лигой чемпионов. Но сея финал для "Реал Сосьедада" более чем закономерен: ПСЖ прошел испанцев с внушительным запасом прочности.

"Бавария" (Германия) – "Лацио" (Италия)

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Немецкий гранд сенсационно провалил первый матч в Риме, проиграв 0:1 и ни разу не попав в створ. Такой расклад мотивировал боссов "Баварии" расстаться с главным тренером Томасом Тухелем, который, правда, соберет чемоданы только летом. В Бундеслиге мюнхенцы давно смотрят в спину "Байеру". Кубок Тухель сенсационно слил, проиграв клубу из третьего дивизиона. Одна только ЛЧ у них и осталась.

Шансы мюнхенцев в ответном матче складывались из более высокого класса исполнителей и того, что у "Лацио" тоже дела так себе. Команда Маурицио Сарри давно увязла в середине таблицы Серии А, но главное, "орлы" под руководством тренера, почерком которого была мощная атака, в 27 встречах чемпионата забили 32 мяча – мягко говоря, негусто. Да и "Баварии" удалось вкатить гол не с игры, а с пенальти, в остальном просидев в обороне две-трети встречи.

Но если выступление римлян на родном Олимпийском стадионе просто не вызвало восторгов, то их вид на "Альянц Арене" откровенно расстроил. "Бавария" даже при всех проблемах играючи деклассировала соперника, преспокойно забрав мяч под контроль и расстреляв голкипера "Лацио" Ивана Проведеля.



Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Мюнхенцы вкатили "двушку" уже в первом тайме. На 38-й перекат мяча кроссом на дальнюю штангу обострил Александар Павлович, оттуда пошел сброс под удар Рафаэлю Геррейре, а крайний защитник вместо сочного выстрела исполнил кикс. Но недаром Харри Кейн – один из лучших нападающих планеты, чтобы даже в такой ситуации подхватить полет мяча на голову и прошить Проведеля – 1:0.

Второй "пассажир" заскочил в ворота "Лацио" под конец тайма: подача с углового на ближнюю, Чиро Иммобиле скверно вынес снаряд прямо на ногу защитнику немецкого суперклуба Маттейсу де Лигту. Нидерландец пробил, а находившийся в паре метров от ворот Томас Мюллер по-хоккейному подставился и переправил круглого мимо итальянского вратаря – 2:0.

Прикончил "Лацио" третий гол, которым Кейн вновь доказал, что одно из сильнейших качеств нападающего – всегда находиться в нужной точке. Мастер-класс англичанин дал на 66 минуте. Лерой Сане сместился справа в центр и хлестко пробил низом. Проведель с выстрелом совладал, но отбил его прямо на Кейна, который без суеты добил круглого в сетку – 3:0. Дубль англичанина и 33-й гол в 33-х матчах во всех турнирах – пулемет, который бьет в яблочко.

После столь хромого выступления в Мюнхене "Лацио" рискует стать одним из главных разочарований всей стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. После первой игры были надежды на римское чудо, к которому приблизила бы ураганная самоотдача и мощный прессинг. Но, судя по всему, "орлы" с подрезанными крыльями не способны дать бой даже потрепанной "Баварии". И нет смысла спорить, умер знаменитый "саррибол" или нет: факт в том, что он перестал приносить результат.