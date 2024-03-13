"Арсенал" и "Барселона" впервые за много лет вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

12 марта "Барселона" и лондонский "Арсенал" провели ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В соперниках у каталонского клуба был итальянский "Наполи", у англичан – португальский "Порту". И надо признать, пары дали жару, причем в одной из них выяснение отношений дошло до серии пенальти. О безумных баталиях расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия)

Фото: AP Photo/Joan Monfort

Первый матч в Неаполе получился не ахти какой. Испанцы почти втрое перебили итальянцев (11 ударов против 4), но отличились лишь однажды стараниями Роберта Левандовского. А "Наполи" единственный раз пробил в створ усилиями Виктора Осимхена, и этого хватило для гола, принесшего хозяевам ничью.

По результату это был весьма достойный старт для уже третьего за сезон тренера неаполитанцев Франческо Кальцона. Не проиграл он и в четырех матчах после "Барселоны", но главное, ловить голевую волну начали лидеры – Осимхен и Хвича Кварацхелия. Правда, пока всего этого хватило лишь для того, чтобы подняться из середины таблицы ближе к еврокубковой зоне, но вектор Кальцона нащупывает правильный.

Хави, который дорабатывает в "Барселоне" до лета, после "Наполи" тоже не пришлось ругать свою команду за поражения. Но чемпионская гонка для каталонцев, пожалуй, проиграна – третья строчка с отставанием от "Реала" на восемь очков. Для Хави и компании Лига чемпионов – единственный шанс спасти скверный сезон. Но у "Наполи" была не менее мощная мотивация: импульсивный президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис дал слово заплатить игрокам 10 миллионов евро премиальных, если те выйдут в четвертьфинал.



Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

Но даже сладкий для уха звон монет не придал итальянцам столько сил, сколько хватило бы на нейтрализацию "Барсы" в этой встрече. Причем команда Хави явно нацелилась на быстрый финиш соперника нокаутом. На 15-й минуте Рафинья получил мяч на левом фланге и стрельнул на 11 метров, а Фермин Лопес ударом в касание прошил голкипера неаполитанцев Алекса Мерета. Уже через пару мгновений "Наполи" потерял мяч на чужой половине поля, каталонцы развернули крейсерскую контратаку, все тот же Рафинья пульнул в правую штангу, а на добивании удачно сыграл Жоау Канселу – 2:0.

Пропустив два болезненных удара, итальянцы все же не рухнули. Наоборот, вторую половину встречи они провели активнее и агрессивнее оппонента. А на 30-й минуте воспользовались футбольным ксероксом, практически под копирку повторив первый гол испанцев. Розыгрыш справа, Маттео Политано пасует в район 11-метровой отметки, где неожиданно оказался центральный защитник Амир Ррахмани. Но его мастерства хватило на то, чтобы замкнуть прострел бильярдным ударом в дальний угол – 2:1.

После "Наполи" мог взвинтить интригу до предела: моменты были и в конце первого тайма, и в начале второго. Особенно эстетским был тычок головой Джованни Ди Лоренцо в дальний угол и шикарное спасение в кошачьем прыжке от голкипера "Барсы" Марка-Андре тер Стегена. Но постепенно команда Кальцона отпустила вожжи, а каталонцы в третий раз отыскали брешь в защите соперника. На 83-й минуте Серджи Роберто перевел место действия слева ближе к полукругу, сыграл в стенку с Илкаем Гюндоганом, ворвался в штрафную и откинул мяч Левандовскому на пустые ворота – 3:1.

"Барселона" вышла в четвертьфинал впервые с 2020 года, выдав, пожалуй, один из самых интересных и качественных матчей среди всех участников 1/8 финала. И это – с двумя футболистами в стартовом составе младше 18 лет, чего в плей-офф до Хави никто никогда не делал. Причем все это – не от хорошей жизни, так как до игры вылетело сразу несколько футболистов основы. А может, тренеру стоит все же остаться?

"Арсенал" (Англия) – "Порту" (Португалия)

От этой пары ждали карнавала, а получили в первой игре борцовское зрелище, в котором почти не было воздуха для эстетики. Но зато те, кто все же остался с командами до конца, увидели в прямом эфире шикарный голешник "Порту" на последних секундах в исполнении Вендерсона Галено. Собственно, этот мяч стал и единственным. "Арсенал", который до этого отгружал в АПЛ по авоське голов, оказался не готов к нетипичному для португальцев сковывающему стилю. Наставник канониров Микел Артета после игры пожаловался на антифутбол оппонента, на что коуч "Порту" Сержио Консейсао профессорски ответил: "Они хотели играть, а мы – побеждать".

Между битвами с португальцами "Арсенал" не выпал из жесточайшей гонки за чемпионство в АПЛ, убрав "Ньюкасл", "Шеффилд" и "Брентфорд" с общим счетом 12:2. "Порту" до поездки в Лондон тоже был неплох: выход в полуфинал кубка страны и две убедительные виктории против "Портимоненсе" (3:0) и принципиальным соперником – "Бенфикой" (5:0). Но вновь встретившись на одном поле, голевая химия опять не сработала.



Ответный поединок "Арсенала" и "Порту" – воплощение выражения "ноздря в ноздрю". Правда, в отличие от битвы в Португалии, взрывного движения в Лондоне было побольше. Канониры здорово давили, но первый по-настоящему опасный момент создали именно гости: на 22-й минуте сын главного тренера Франсишку Консейсау закручивал снаряд в правый от себя угол, но голкипер англичан Давид Райя вытянулся в струнку и потащил выстрел. Немногим спустя за голову уже схватились футболисты "Арсенала": Кай Хаверц уже приготовился вносить мяч головой в сетку с близкого расстояния, но в последний момент опасную подачу прервал ветеранский ветеран Пепе.

Но на 41-й минуте не помог уже и он. Мартин Эдегор – абсолютный плеймейкерский гений – втиснул тонкую передачу сквозь плотную защиту "Порту", Леандро Троссард пробил ударом в дальний вратаря гостей Диогу Кошту.

Все могло кончиться во вторые 45 минут. В них вошли и отмененный гол Эдегора (пожалуй, справедливо), и запоротый супершанс Габи Жезуса, и очень опасный, но вновь неточный выстрел все того же Мартина буквально следом за бразильцем. Нет, эти команды не хотели расходиться, отыграв впоследствии и дополнительное время, и пройдя огонь и воду серии пенальти.

Решающее слово сказал Райя: два одинаковых сейва после ударов Вендела и Галено в правый нижний угол дали свои сочные плоды в виде четвертьфинала ЛЧ – первого для "Арсенала" за 14 лет. Ибо у канониров с точки не промахнулся никто. После игры еще долго кипели страсти со стычками и взаимными оскорблениями вплоть до упоминания близких (Сержиу Консейсау утверждает, что Микел Артета прошелся по его семье), но это уже вопрос морали. Практическая плоскость здесь лишь одна: счет на табло от этого не поменяется.