Неповторимые: за счет чего "Манчестер Сити" переиграл "Интер" в финале ЛЧ

Английский "Манчестер Сити" 10 июня одолел итальянский "Интер" в финале Лиги чемпионов УЕФА и стал победителем турнира – впервые в истории клуба. Команда Пепа Гвардиолы победила со счетом 1:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о фантастической развязке европейского клубного сезона.



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Этот розыгрыш Лиги чемпионов запомнится множеством драматических сюжетов. И неудачливостью "Наполи" в противостоянии с "Миланом", и перестрелкой "Интера" и "Бенфики", и разгромом мадридского "Реала" в исполнении "Манчестер Сити", и невероятно односторонним миланским дерби. Но, конечно же, в первую очередь, он запомнится своим финалом.

Он был хоть и не слишком богатым на голы, но определенно хорош. В решающем матче за титул сошлись две непохожие друг на друга команды: атакующий "Ман Сити" Хосепа Гвардиолы и играющий от обороны "Интер" Симоне Индзаги. Первые в плей-офф разгромили в пух и прах "Лейпциг", "Баварию" и "Реал". Вторые с трудом прошли примерно всех: проблемы были и с "Порту" в 1/8 финала, и с "Бенфикой" в следующей стадии все получилось не так гладко, как хотелось бы. Не сопротивлялись разве что соседи из "Милана", пропустив три безответных мяча за две встречи.

Расклады на финал многим виделись совершенно однозначно – "Манчестер Сити" не оставит от "Интера" камня на камне. Однако реальность оказалась куда более замысловатой. "Интер" великолепно подготовился и даже не думал сдавать игру без боя. С первых же минут футболисты итальянского клуба включили жесткий прессинг, заставляя игроков "Сити" нервничать и допускать ошибки. Но англичане держались достойно и даже под сопротивлением пытались навязать сопернику свой фирменный стиль игры.

Первая четверть часа прошла в абсолютно равной борьбе. Более того, команды суммарно нанесли всего один удар в створ на двоих, и тот оказался на счету "нерадзурри". Но затем "Ман Сити" наконец включился на полную. На 27-й минуте отличный шанс был у Эрлинга Холанда: Кевин Де Брюйне сделал блестящий проникающий пас на норвежца, тот ускорился, влетел в штрафную и пробил – вратарь итальянцев Андре Онана спас свою команду. А на 29-й уже сам Де Брюйне мог открыть счет. Бельгиец нанес плотный дальний удар – точно в руки голкиперу "Интера".

Впрочем, не прошло и минуты, как случилась неприятная ситуация, которая могла отразиться не только на игре, но и на результатах "Сити". Де Брюйне получил повреждение и вынужден был попросить замену – на поле вышел Фил Фоден. Похожая ситуация произошла с ним и в финале 2021 года, когда "Манчестер" играл против "Челси". Тогда бельгийский футболист покинул поле спустя час игры из-за перелома носа и стенки глазницы в результате столкновения с Антонио Рюдигером.



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Второй тайм начался с вынужденной замены уже у "Интера": травму получил Эдин Джеко, после чего на поле появился Ромелу Лукаку. И подопечные Симоне Индзаги сразу же получили неожиданную возможность забить гол. Силва ошибся, делая пас назад, и подарил мяч Лаутаро Мартинесу. Однако аргентинец воспользоваться шансом не сумел и вместо паса на Лукаку пробил точно в Эдерсона.

Две трети встречи оборона "Интера" работала почти безупречно, нейтрализуя любую опасность у своих ворот. Но на 68-й минуте "Манчестер Сити" все-таки вышел вперед. После атаки вторым темпом Мануэль Аканджи сделал проникающий пас на Силву, Бернарду у самой лицевой зацепился за мяч и выкатил снаряд в центр, а набегавший Родри буквально прошил своим дальним выстрелом сетку ворот – без шансов для Андре Онаны.

"Интер" моментально получил шанс отыграться. Футболисты "Сити" отбили атаку, но Дензел Дюмфрис оказался первым на мяче, сыграл головой, снаряд оказался в штрафной, а Федерико Димарко удачно подстроился и верхом попытался переиграть Эдерсона. "Манчестер Сити" сначала спасла перекладина, а после случилось что-то невообразимое: Димарко попытался добить мяч в почти что пустые ворота, но тут на пути оказался Лукаку, который невольно заблокировал этот удар.

Между тем на 88-й минуте у бельгийца возник момент, который он наверняка будет вспоминать не меньше, чем предыдущий. Вышедший на поле Робин Госенс с левого фланга навесил в штрафную, мяч перелетел всех и оказался у Марсело Брозовича, который послал его в центр. Госенс успел откликнуться на передачу, скинул снаряд на Лукаку, а тот пробил точно в голкипера "Манчестер Сити".



Фото: AP Photo/Francisco Seco

Несмотря на сложную ситуацию, "Интер" продолжал давить, не оставляя попыток сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. Более того, у "нерадзурри" это почти получилось. На последних компенсированных секундах второго тайма миланцы организовали опасную атаку и заработали угловой. Но стандарт не смог спасти итальянскую команду: Димарко навесил в штрафную, Госенс красиво пробил головой в дальний угол – Эдерсон в фантастическом прыжке не позволил мячу пересечь линию ворот.

Тут же прозвучал финальный свисток, который окончательно зафиксировал поворотный для футбола момент – "Манчестер Сити" впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Команда Симоне Индзаги была удивительно хороша и билась так красиво, как, пожалуй, не сражался еще ни один соперник англичан в нынешнем сезоне. Но этого оказалось мало, чтобы остановить манкунианцев в битве за долгожданный титул.

Команда Пепа Гвардиолы не только выиграла дебютную для себя ЛЧ, но и установила другое историческое достижение. "Манчестер Сити" стал первым английским клубом в этом веке с треблом – тремя главными трофеями в сезоне: чемпионатом, кубком страны и кубком Лиги чемпионов. Всего в истории это удавалось лишь двум английским клубам. По иронии судьбы, второй – "Манчестер Юнайтед", который оформил требл в 1999-м.

Однако еще более уникален результат самого Гвардиолы. Это уже его второй требл в тренерской карьере, первый был в 2009 году вместе с "Барселоной". Так что Пеп прямо сейчас – единственный человек на планете, которому покорился подобный рекорд. И это абсолютно заслуженный и долгожданный результат.

Как и победа в Лиге чемпионов для "Манчестер Сити". Эпоха разговоров про "денежный мешок без истории" – в прошлом. Теперь манкунианцам есть что предъявить. Их история только начинается.