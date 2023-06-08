Лондон ликует: как "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций УЕФА

Английский "Вест Хэм" 7 июня в финале Лиги конференций УЕФА обыграл итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "молотобойцы" взяли исторический для команды трофей.



Фото: AP Photo/Petr David Josek

Два года назад, когда только-только стартовал новый проект УЕФА под названием "Лига конференций", многие задавались вопросом: а зачем европейскому футболу третий клубный турнир? Когда даже для участия в Лиге Европы у большинства топ-клубов не хватает должной мотивации, из-за чего они нередко "сливают" первенство в пользу более важных, как им кажется, соревнований. Однако первый же розыгрыш турнира поставил этот тезис под сомнение.

Год назад в главном матче Лиги конференций оказались "Рома" и "Фейеноорд" – два клуба, которые в свое время добивались невероятных высот. И римляне, и роттердамцы в конце прошлого столетия попадали в финал Кубка европейских чемпионов — турнира-предшественника Лиги чемпионов. Но в последние годы эти клубы редко считались фаворитами где бы то ни было. Лига конференций подарила им шанс вспомнить, что значит победа в еврокубках. И "Рома" воспользовалась этой возможностью сполна, выиграв первый с 1961 года европейский трофей.

В этом году до финала дошли два других великих в прошлом клуба – "Вест Хэм" и "Фиорентина". Лондонцы свой единственный евротурнир – Кубок обладателей кубков – брали в 1965-м. "Фиалки" в этом смысле ушли не сильно далеко: они побеждали в том же первенстве четырьмя годами ранее. Поэтому победа в Лиге конференций для обеих команд была чрезвычайно ценна, и отдавать кубок просто так соперники были не намерены.

Расклады на финал в Праге были примерно равными, хотя весы немного склонялись в сторону "Вест Хэма". Исключительно из-за внушительного опыта главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса и чуть более сбалансированного состава лондонского клуба. Впрочем, на деле флорентийцы оказались настроены крайне решительно, и в первые полчаса игры чувствовали себя гораздо увереннее.



Фото: AP Photo/Petr David Josek

"Фиорентина" больше владела мячом, но "Вест Хэм" чаще бил по воротам. Однако самым ярким моментом по итогам первой трети игры стал эпизод, имеющий к футболу весьма опосредованное отношение. Капитан итальянского клуба Кристиано Бираги пошел подавать угловой, и во время разговора с боковым арбитром в него прилетело несколько пластиковых стаканов с трибуны фанатов "Вест Хэма" – футболист лишь саркастически похлопал им в ответ. Инцидент мог бы на этом быть исчерпан, но Бираги получил серьезное рассечение из-за прилетевшей в него тары, и был вынужден обратиться к медикам.

Под конец тайма "Фиорентина" могла открыть счет. Уже в компенсированное время Николас Гонсалес навесил в штрафную с правого фланга, Кристиан Куаме пробил в штангу, но Лука Йович оказался первым на добивании. Тем не менее, судьи посчитали, что серб находился в положении вне игры.

Второй тайм оказался куда богаче на яркие футбольные эпизоды. На 57-й минуте Джаррод Боуэн влетел в штрафную, Бираги сыграл против него в единоборстве, и главный арбитр после видеопросмотра указал на точку – оказалось, что капитан "фиалок" подыграл себе рукой. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Саид Бенрахма.

Правда, радовались "молотобойцы" недолго – на 67-й минуте флорентийцы сравняли счет. Софьян Амрабат сделал великолепный заброс на правый фланг на Гонсалеса, тот в падении скинул мяч на Джакомо Бонавентуру, и пятый номер "Фиорентины" с острого угла отправил снаряд точно в дальний угол.

В концовке "Вест Хэм" прибавил обороты и создал несколько железобетонных моментов, которые каким-то чудом не закончились взятием ворот. Казалось, что все идет к дополнительному времени. Однако не тут-то было – англичане все же добились своего.



Фото: AP Photo/Darko Bandic

На 90-й минуте Боуэн после зрячего проникающего паса вылетел один на один с Пьетро Терраччано и переиграл голкипера "Фиорентины". Этот гол стал победным и позволил "Вест Хэму" взять первый еврокубок за 58 лет.

Чтобы понять, насколько этот трофей значим для клуба, достаточно взглянуть на реакцию футболистов и фанатов после финального свистка. Они были в состоянии подлинной эйфории, будто выиграли не Лигу конференций, а как минимум кубок Лиги чемпионов. Да что там говорить, кажется, даже "Реал Мадрид" так не радовался своей победе в последнем финале ЛЧ.

Возможно, для таких эмоций не жалко и четвертого, и даже пятого еврокубкового турнира. Лишь бы подобных красивых историй было больше.