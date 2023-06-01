Битва до последнего: как "Севилье" вновь удалось выиграть Лигу Европы

Испанская "Севилья" 31 мая в финале Лиги Европы обыграла в серии пенальти итальянскую "Рому" и стала победителем турнира в седьмой раз в своей истории. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как команда из Андалусии вновь доказала, что этот кубок принадлежит только им.



В последние пару лет финалы Лиги Европы не слишком радовали живостью и эффектностью. После чудо-матча "Севильи" и "Интера" в 2020 году (3:2 в пользу испанцев) следующий розыгрыш закончился довольно сухим поединком "Вильярреала" и "Манчестер Юнайтед", где победитель – команда Унаи Эмери – определился лишь благодаря пенальти (1:1 в основное время, 11:10 – в серии одиннадцатиметровых).

А год спустя в решающей встрече сразились "Айнтрахт" и "Глазго Рейнджерс", которые куда органичнее бы вписались в афишу финала Лиги конференции. Тот матч также завершился ничьей в основное и дополнительное время (причем с тем же счетом — 1:1), а победителем в серии пенальти стал "Айнтрахт", впервые за 42 года взяв еврокубковый трофей.

В этом году сюжет последних финалов удивительным образом повторился. В главном матче турнира сошлись два по-настоящему мощных соперника – итальянская "Рома" и испанская "Севилья". Основным козырем первых был Жозе Моуриньо – один из лучших тренеров мира, с которым римляне в прошлом году стали победителями Лиги конференций. Кроме того, португальский специалист за свою карьеру выиграл все решающие матчи еврокубков, коих у него было целых пять.

Вторым было что на это ответить: "Севилья" в шести финалах Лиги Европы тоже не проиграла ни разу. И хоть нынешним наставником андалузского клуба был не слишком известный за пределами Испании Хосе Луис Мендилибар, это не помешало севильцам в седьмой раз попасть в заключительную стадию, чтобы попытаться увезти домой еще один еврокубок. И в итоге добиться своей цели.



Поначалу ситуация складывалась не в пользу "Севильи", с первых минут куда активнее были футболисты "Ромы". А по истечении десяти минут римляне создали отличный момент, который закончился ударом Леонардо Спинаццолы – голкипер Яссин Буну выручил свою команду.

"Севилья" в свою очередь почти ничего не создавала в атаке, в большинстве эпизодов попросту увязая в центральном круге. "Рома" же в конце концов добилась своего: на 35-й минуте Брайан Кристанте великолепно вступил в единоборство и завладел мячом в середине поля, тут же разогнав контратаку. Джанлука Манчини сделал проникающий пас на Пауло Дибалу, аргентинский нападающий влетел в штрафную и без проблем переиграл вратаря "Севильи", открыв счет в матче. До перерыва "Севилья" пыталась отыграть отставание, но сделать этого так и не удалось.

С самого начала второго тайма футболисты испанского клуба с изрядным рвением побежали в атаку. Довольно быстро это принесло результат. На 56-й минуте после подачи с фланга Манчини не совсем удачно сыграл в штрафной и срезал мяч в собственные ворота. Спустя десять минут "Рома" едва снова не вышла вперед. Великолепный шанс был у Тэмми Абрахама, но Буну спас "Севилью", а игра на добивании не принесла никаких дивидендов.



Когда две трети встречи были позади, матч все чаще стали прерывать судейские свистки, а игроки обеих команд — все активнее выпрашивать наказание для соперника. На 76-й минуте главный арбитр Энтони Тейлор едва не назначил пенальти в ворота "Ромы" после падения Лукаса Окампоса. Однако после видеопросмотра английский рефери справедливо не усмотрел повода для одиннадцатиметрового.

Команды до последнего пытались решить вопрос титула в основное время, но сделать этого так не вышло – матч плавно перетек в овертайм. Судя по всему, и "Рома", и "Севилья" настолько выдохлись, что на дополнительные полчаса сил уже не осталось. Ни голов, ни по-настоящему опасных моментов болельщики на стадионе и у телеэкранов так и не увидели. И судьба кубка, как и в двух предыдущих финалах, вновь определилась в серии пенальти.

Здесь везение оказалось на стороне "Севильи": вторым же ударом у "Ромы" не забил Манчини, а затем смазал свой выстрел и Рожер Ибаньес. У испанского клуба все пенальтисты оказались точны. Символично, что решающий гол реализовал Гонсало Монтьель – тот самый, что стал автором победного пенальти сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Правда, в финале ЛЕ все получилось не так красиво: сначала удар Монтьеля потащил Руй Патрисиу, но рефери попросил перебить пенальти из-за ошибки вратаря итальянцев.

И на этот раз Монтьель не промазал, принеся своей команде седьмой кубок Лиги Европы в истории.