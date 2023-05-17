Милан – черно-синий: как "Интер" впервые за 13 лет вышел в финал ЛЧ

Итальянский "Интер" 16 мая во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА обыграл "Милан" со счетом 1:0 и по сумме двух матчей (3:0) вышел в решающую стадию турнира. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как черно-синие впервые за 13 лет дошли до финала ЛЧ.



Фото: AP Photo/Luca Bruno

Полтора-два десятилетия назад "Милан" и "Интер" были в авангарде мирового футбола. В итальянской Серии А два клуба из одного города стабильно брали скудетто, а в еврокубках не только неизменно оказывались в плей-офф, но и побеждали в Лиге чемпионов. В 21 веке с "Миланом" это случалось целых два раза – в 2003 и 2007 годах. Еще однажды "россонери" упустили свой шанс в легендарном стамбульском финале в 2005-м в матче против "Ливерпуля".

"Интер" за тот же период попал в финал всего раз, но максимально успешно – в 2010-м под руководством Жозе Моуриньо "нерадзурри" завоевали трофей в битве с "Баварией". С тех пор многое поменялось. В Италии наступила, казалось бы, нескончаемая эпоха гегемонии "Ювентуса", а "Милан" и "Интер" медленно, но верно отошли на дальний план как на внутренней, так и на международной арене.

Однако в сезоне 2020/2021 "нерадзурри" прервали череду бесконечных чемпионских титулов туринского клуба и выиграли Серию А. Спустя год тот же трюк провернули и "россонери". В нынешнем году ни "Интер", ни "Милан" всерьез не рассчитывали догнать в турнирной таблице итальянского чемпионата "Наполи", сосредоточившись на борьбе за трофей ЛЧ. И тут оба клуба серьезно преуспели, вместе дойдя аж до полуфинала главного еврокубкового турнира.

Конечно, отчасти помогла удачная сетка, но и команда Стефано Пиоли, и подопечные Симоне Индзаги приложили для этого результата максимум усилий. Но, пожалуй, "Интер" заслужил успех в чуть большей степени. Когда жребий свел двух соперников из Милана в одном полуфинале, стало понятно, что фаворитом в этом противостоянии будут именно "нерадзурри". За них говорило и более мощное нападение, и не менее уверенная оборона.

Первый матч показал, что реальность не сильно разошлась с теорией: "Интер" решил все свои задачи всего за три минуты в самом начале матча. Сначала счет красивым ударом открыл Эдин Джеко, а затем Генрих Мхитарян не менее чудесным проходом в штрафной удвоил разницу. "Милан" же за оставшиеся 80 минут не сумел придумать абсолютно ничего.

Конечно, "россонери" могли перевернуть ход противостояния в ответной встрече. Но по итогу сделать этого так и не получилось – хотя шансы были. Уже на 11-й минуте "Милан" создал железобетонный момент: Сандро Тонали с левого фланга прорвался в штрафную, отдал пас в центр, а Браим Диас нанес удар почти что с одиннадцатиметровой отметки. Но голкипер "Интера" Андре Онана прочитал эпизод и без проблем забрал мяч. Под конец тайма "россонери" получили еще один шанс: Рафаэль Леао выиграл борьбу у Маттео Дармиана, дошел до угла вратарской, пробил в противоход – рядом со штангой.



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Впрочем, "Интеру" тоже было чем ответить. На 39-й минуте "нерадзурри" разыграли опасный стандарт, Джеко в штрафной головой попытался переправить мяч в сетку: вратарь "Милана" Майк Меньян вовремя среагировал и не очень ловко, но все же отбил снаряд. А во втором тайме "Интер" все-таки добился своего.

На 74-й минуте черно-синие организовали атаку, мяч оказался у Ромелу Лукаку, который, казалось, завозился с передачей. Вдобавок тут же на пятачке с бельгийцем внезапно начал бороться за снаряд его же одноклубник Робин Госенс. К счастью, неловкий момент достаточно быстро разрешился – Лукаку отдал пас на Лаутаро Мартинеса, а аргентинец из удобной позиции и с небольшой дистанции "прошил" ближний угол Меньяна. Этот гол стал третьим для "нерадзурри" в противостоянии с "Миланом", поэтому все вопросы относительно финалиста ЛЧ тут же были сняты.

"Россонери" же в конечном счете не смогли забить ни одного гола и покинули Лигу чемпионов, бесславно уступив своим заклятым соперникам и соседям по стадиону. Однако глупо было бы называть эту еврокубковую кампанию для "Милана" неудачной.

Напротив, красно-черные вышли в полуфинал ЛЧ впервые за 16 лет – и само по себе это достижение уже настолько значимо, что заслуживает оваций в адрес "россонери". Мало кто думал, что к такому результату клуб приведут не легенды "Милана" вроде Дженнаро Гаттузо, Филиппо Индзаги или Кларенса Зеедорфа, блиставших на поле, но провалившихся в роли тренеров, а "сбитый летчик" Пиоли, успевший до этого поработать в 12 (!) итальянских клубах. И в каждом из них он задерживался в среднем на полтора года.

Что до Симоне Индзаги и его "Интера", то их лебединая песня еще не спета. Более того, она в любой момент может обратиться в триумфальный марш. Ведь до исторического титула у "нерадзурри" остался всего один шаг.

