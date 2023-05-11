"Интер" разобрал "Милан" за три минуты: чем запомнился второй полуфинал ЛЧ

"Интер" 10 мая одолел "Милан" в первой игре полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Поединок двух итальянских грандов закончился со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об итогах миланского дерби в ЛЧ.



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

"Милан" и "Интер" до этого момента встречались друг с другом в Лиге чемпионов всего четыре раза: дважды в полуфинале в сезоне-2002/2003 и еще дважды – в четвертьфинале два года спустя. Удивительно, но "нерадзурри" во всех играх ни разу не победили, оба раза пропустив в следующую стадию "россонери".

В сезоне-2002/2003 "Милан" дважды сыграл с "Интером" вничью, но благодаря выездному голу прошел в финал, где в серии пенальти одолел другую североитальянскую команду – "Ювентус". А в сезоне-2004/2005 "россонери" превзошли своих соседей по сумме двух матчей со счетом 5:0, после чего разобрались с голландским ПСВ и попали в решающем матче на "Ливерпуль". Дальше был легендарный камбэк англичан после 0:3 в Стамбуле и феерический триумф команды Рафаэля Бенитеса.

На этот раз "Милан" сложно было назвать фаворитом противостояния с "Интером". Последние два дерби – в Серии А и Суперкубке Италии – "россонери" проиграли, да и в чемпионате страны "нерадзурри" выступают чуточку успешнее. Что касается Лиги чемпионов, то обеим командам невероятно сильно повезло с жеребьевкой. В первом раунде плей-офф "Интер" попал на "Порту", а "Милан" – на "Тоттенхэм". В четвертьфинале "нерадзурри" на тоненького прошли "Бенфику", а "россонери" еще менее уверенно одолели "Наполи".

Наконец в полуфинале "Интеру" и "Милану" чудом было суждено сыграть друг с другом, а не с мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити". В противном случае в финале почти наверняка играли бы последние две команды. Впрочем, несмотря на незначительное умозрительное преимущество "Интера", шансы соперников по миланскому дерби казались примерно равными.

Однако подопечным Симоне Индзаги хватило всего двух атак и чуть более десяти минут, чтобы почти что обеспечить себе путевку в финал. На восьмой минуте "Интер" заработал угловой, Маттео Дармиан подал в штрафную, а Эдин Джеко красивым ударом в касание переправил мяч в сетку. Интересно, что босниец стал одним из самых возрастных авторов гола в плей-офф Лиги чемпионов (37 лет и 54 дней). Только экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз забивал на этой стадии турнира, будучи старше (37 лет и 148 дней).



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Не успели "россонери" оправиться от пропущенного гола, как получили второй. Всего спустя три минуты "Интер" организовал контратаку, Федерико Димарко убежал вперед по левому флангу и отдал пас в центр. Лаутаро Мартинес красиво пропустил мяч, а Генрих Мхитарян на скорости подобрал снаряд, влетел в штрафную и с легкостью переиграл голкипера "Милана" Майка Меньяна.

После двух забитых мячей "Интер" вошел во вкус. На 16-й минуте "нерадзурри" могли вколотить и третий гол: Хакан Чалханоглу с дальней дистанции нанес мощный удар по воротам – снаряд угодил в штангу, которая сотряслась от подобного выстрела. Тут же футболисты "Интера" оказались на добивании, Джеко сделал скидку на край штрафной, Николо Барелла зацепился за мяч и отдал пас в центр, а Мхитарян пробил – на этот раз Меньян выручил своих одноклубников.

По истечении первого получаса игры команда Симоне Индзаги вновь оказалась близка к еще одному забитому мячу. Симон Кьер зацепил в штрафной Лаутаро Мартинеса, за что главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано назначил пенальти. Однако после видеоповтора испанский рефери посчитал, что был не прав и отменил стандарт в ворота "Милана".

Во втором тайме номинальные хозяева поля наконец-то начали пытаться выправить ситуацию. На 49-й минуте отличный момент возник у Браима Диаса, но испанец красивым ударом отправил мяч рядом со штангой. А на 51-й минуте Жуниор Мессиас после изумительной разрезающей передачи получил снаряд у края штрафной и нанес удар в угол, но оказался крайне неточен.

Пожалуй, самый опасный момент у "Милана" случился на 63-й минуте. Сандро Тонали принял мяч на линии штрафной и нанес плотный удар примерно с 15 метров: снаряд угодил в штангу и улетел за лицевую. По итогу "россонери" не сумели отыграть даже один гол. Теперь "Милану" придется приложить гигантские усилия, чтобы спастись в ответной встрече.

"Интер" же значительно увеличил свои шансы на проход в финал ЛЧ – до этой стадии "нерадзурри" не добирались уже 13 лет.

