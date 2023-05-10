Матч равных: как "Реал" и "Манчестер Сити" провели первый полуфинал ЛЧ

9 мая мадридский "Реал" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграл вничью с "Манчестер Сити", встреча завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, какие эмоции вызвал первый поединок двух именитых соперников.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Многие эксперты отмечали, что это противостояние достойно финала. С этим сложно не согласиться: сошлись самый титулованный клуб Лиги чемпионов и, пожалуй, сильнейшая команда мира среди тех, кто никогда этот турнир не выигрывал.

"Реал" и "Сити" бились в полуфинале год назад, удивительным образом все повторилось в следующем же розыгрыше. Испанцы под руководством неповторимого Карло Анчелотти решительно настроены поднять над головой очередной "ушастый" кубок, тогда как подопечные не менее выдающегося Пепа Гвардиолы этим планам, конечно же, всячески хотят помешать. Попутно вписав себя золотыми буквами в историю Лиги чемпионов.

"Сити" и прежде представлял из себя машину по добыванию побед. Два года назад манкунианцы уже были в шаге от победы в Лиге чемпионов, но тогда в решающем матче уступили трофей лондонскому "Челси". В полуфинале прошлого розыгрыша турнира "Манчестер" в драматичном противостоянии уступил "Реалу". Но на этот раз у "Сити" появился аргумент в виде неудержимого Эрлинга Холанда – чудо-норвежца, который в свой дебютный год в Англии умудрился побить с десяток рекордов как в АПЛ, так и на мировом уровне.

"Реалу" тоже было что противопоставить. Ударное трио – Карим Бензема, Винисиус и Родриго – которое навело шуму в ЛЧ и в прошлом, и в нынешнем сезоне, должно было пугать защиту "Сити" в не меньшей степени. С учетом всех угроз оборонительные линии обоих клубов подготовились к очной встрече максимально тщательно. Сразу после стартового свистка Холанд будто растворился на поле. Что до атакующей тройки "Реала", то здесь обо всем говорит сухая статистика: после получаса игры хозяева не нанесли ни одного удара по воротам гостей.

И "Реалу", и "Сити" приходилось изворачиваться, чтобы протиснуться в штрафную соперника. "Манчестер" предпочитал бить издалека – в надежде, что один из лучших вратарей мира Тибо Куртуа неожиданно даст слабину. В конечном счете "Реал" выбрал ту же стратегию – и преуспел. На 36-й минуте мадридцы организовали контратаку, Эдуарду Камавинга улетел вперед по левому флангу, отдал пас в центр на Винисиуса, а бразилец на скорости мощно пробил на подходе к штрафной – без шансов для своего соотечественника Эдерсона.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Во втором тайме обе команды стали чаще доходить до района вратарской. На 50-й минуте великолепный момент был у Бензема, который сильно, но неточно нанес удар в ближний угол. В следующей же атаке уже Кевин Де Брюйне в похожей ситуации не смог переиграть голкипера "Реала". Тем не менее на 67-й минуте именно бельгиец сравнял счет. Джек Грилиш на линии штрафной выложил мяч под удар Де Брюйне, а тот фантастически красиво зарядил в дальний угол.

Спустя 10 минут у "Реала" был шанс снова выйти вперед: после розыгрыша опасного стандарта Бензема на дальней штанге головой пробил по воротам, но Эдерсон вовремя сложился и парировал удар. В самой концовке встречи бразильскому голкиперу вновь пришлось вступить в игру. Хозяева пытались растянуть оборону в позиционной атаке, мяч оказался у Бензема, тот выложил снаряд под удар Орельену Тчуамени. Француз выстрелил, но Эдерсон в который раз спас свою команду.

По итогу "Реал" так и не смог добиться домашней победы, что сильно осложнило план команды Карло Анчелотти на ответную игру. В прошлом году мадридский клуб играл первый матч в Манчестере. И пусть он в нем уступил (3:4), но зато перевернул исход противостояния в ответном поединке. Тогда "Реал" забил сразу три гола после 89-й минуты. Вчера "Сити" не допустил той же оплошности.

На этот раз "Манчестер" позволил по-настоящему ошибиться себе всего лишь однажды – в фантастической контратаке, которую организовали Камавинга и Винисиус. Поэтому англичане вполне могут взять этот полуфинал, если продолжат в том же духе. Конечно, если Анчелотти не исполнит что-то особенное во время путешествия своей команды в Манчестер.

